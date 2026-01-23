Bộ phim giả tưởng, hành động, giật gân Bằng chứng sinh tử hứa hẹn sẽ khuấy đảo phòng vé Việt đầu năm 2026 nhờ cuộc đối đầu cân não giữa AI - được nắm quyền xét xử và bị cáo con người phải chạy đua với thời gian bảo vệ sự sống cho chính mình.

Rebecca Ferguson vào vai thẩm phán AI có tên Maddox.

Bằng chứng sinh tử lấy bối cảnh năm 2029, thời điểm xã hội xảy ra nhiều vụ án chấn động. Trong phim, hệ thống tư pháp con người bị xem là khiếm khuyết, dễ xảy ra sai sót và chậm chạp nên AI đã được giao nắm quyền xét xử. Thẩm phán Maddox (Rebecca Ferguson đóng) là một thẩm phán AI của Tòa án tối cao Mercy.

Maddox được toàn quyền tiếp cận mọi hình ảnh, thông tin từ camera công cộng, điện thoại, tài khoản mạng xã hội... sau đó phân tích dữ liệu rồi phân định rằng bị cáo có tội hay không, nếu phạm tội nghiêm trọng có thể bị xử tử. Còn con người chỉ có 90 phút để tìm ra bằng chứng chứng minh mình vô tội trước quan tòa AI.

Thanh tra Christopher Raven (Chris Pratt đóng) từng rất tin tưởng và ủng hộ hệ thống tư pháp do AI nắm quyền. Bởi AI sẽ không bị chi phối bởi cảm xúc hay những lợi ích ngầm trong xã hội, những phán quyết dựa trên phân tích dữ liệu đơn thuần và đầy đủ của AI được xem là chính xác nhất. Tuy nhiên, Christopher Raven không thể ngờ rằng có ngày anh lại phải ngồi vào ghế bị cáo ở Tòa án Mercy vì bị tình nghi sát hại vợ mình. Christopher Raven phải tự cứu lấy bản thân trước khi hết thời gian.

Nhân vật của Chris Pratt phải chứng minh mình vô tội trước thẩm phán AI.

90 phút đếm ngược trước khi phán quyết được đưa ra giúp Bằng chứng sinh tử trở thành cuộc chiến “cân não” khiến người xem nghẹt thở, đồng thời lo lắng về một tương lai không xa rất có thể điều này có thể thành hiện thực nếu AI nắm quyền kiểm soát mọi thứ.

Phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ những tin tức đầu tiên nhờ sức hút của tài tử Chris Pratt, diễn viên Rebecca Ferguson, đạo diễn Timur Bekmambetov và nhà sản xuất Charles Roven. Đạo diễn cầm trịch Bằng chứng sinh tử từng nổi tiếng với Wanted, Ben-Hur, Night Watch, Day Watch góp phần bảo chứng cho chất lượng của phim.

Tài tử Chris Pratt tiết lộ kịch bản khác biệt của Bằng chứng sinh tử cùng việc được hợp tác lại với đạo diễn tài năng Timur chính là lý do khiến anh gật đầu trở thành nam chính của phim. Hơn nữa, anh trai của Chris Pratt - một cảnh sát ngoài đời thực - đã đồng ý làm cố vấn kỹ thuật cho phim để hỗ trợ em trai. Bằng chứng sinh tử là một cơ hội đặc biệt để hai anh em có thể được làm việc cùng nhau.

Việc phải thường xuyên quay những cú máy dài có khi 50-60 trang thoại là một thử thách lớn với Chris Pratt khi đóng Bằng chứng sinh tử. Chris Pratt còn phải diễn như bản thân đang thấy màn hình ghi lại cảnh mình đang gọi video call cho ai đó hay đang ở cùng con gái, đang xem bằng chứng… nhưng thực chất mọi thứ đều không tồn tại ở trường quay. Việc nuôi được cảm xúc cho những cảnh quay đó không phải điều dễ dàng.

Phim chính thức khởi chiếu từ hôm nay, 23/1.