Leonardo DiCaprio trong vai Bob Ferguson, phim "Trận chiến sau trận chiến". Ảnh: Warner Bros

Trận chiến sau trận chiến (One Battle After Another) lấy cảm hứng từ tiểu thuyết năm 1990 của tác giả Thomas Pynchon Vineland. Leonardo DiCaprio vào vai Bob Ferguson, một nhà cách mạng có phong cách lập dị, luộm thuộm. Anh và vợ (do Teyana Taylor thủ vai) cùng tham gia một nhóm lực lượng cách mạng nổi dậy mang tên French 75.

Bob và vợ tham gia nhiều cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội và cuộc cách mạng thành công. Tuy nhiên, hai vợ chồng vô tình đắc tội với Steven J. Lockjaw (do Sean Penn thủ vai) và điều này gây ra hậu quả về sau dồn lên người con gái Willa của cả hai (do Chase Infiniti thủ vai).

Đây là lần thứ 5 Leonardo DiCaprio, một cái tên quen thuộc và chất lượng của làng điện ảnh được đề cử Oscar. Cách đây đúng 10 năm, tài tử giành tượng vàng đầu tiên trong đời nhờ phim The Revenant (Người về từ cõi chết). Tuy nhiên, để chạm tay vào tượng vàng cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Leo sẽ phải cạnh tranh với Timothée Chalamet - người mới đây thắng anh ở hạng mục cùng tên tại Quả cầu vàng cũng như các diễn viên Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura.

Tuy nhiên phim Trận chiến sau trận chiến của Leo đang được coi là ứng viên nặng ký tại hạng mục Phim hay nhất. Tác phẩm này giành tổng cộng 13 đề cử cho đạo diễn, các diễn viên Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, kịch bản chuyển thể, nhạc phim, quay phim, biên tập phim xuất sắc... 

Michael B. Jordan được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Sinners” (Tội đồ). 

Dẫn đầu đề cử Oscar 2026 là Sinners (Tội đồ) khi bộ phim có mặt ở 16 hạng mục, thậm chí còn vượt qua cả con số kỷ lục 14 đề cử trong quá khứ của Titanic La La Land. Sinners gần như có mặt ở tất cả các hạng mục quan trọng khiến tất cả các đối thủ khác phải dè chừng, trong đó có Leonardo DiCaprio Trận chiến sau trận chiến.

Đề cử Oscar 2026

PHIM HAY NHẤT

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners” 

NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”

NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Elle Fanning, “Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Amy Madigan, “Weapons”

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT

Benicio Del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Sinners”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”

KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ HAY NHẤT

Will Tracy, “Bugonia”

Guillermo del Toro, “Frankenstein”

Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, “Hamnet”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Clint Bentley and Greg Kwedar, “Train Dreams”

KỊCH BẢN GỐC HAY NHẤT

“Blue Moon”

“It Was Just an Accident”

“Marty Supreme”

“Sentimental Value”

“Sinners”

CA KHÚC GỐC HAY NHẤT

“Dear Me” - phim “Diane Warren: Relentless”

“Golden” - phim “KPop Demon Hunters”

“I Lied to You” -  phim “Sinners”

"Sweet Dreams of Joy" - phim “Viva Verdi!”

“Train Dreams” -  phim “Train Dreams”

NHẠC PHIM HAY NHẤT

Jerskin Fendrix, “Bugonia”

Alexandre Desplat, “Frankenstein”

Max Richter, “Hamnet”

Jonny Greenwood, “One Battle After Another”

Ludwig Goransson, “Sinners”

QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT

Dan Laustsen, “Frankenstein”

Darius Khondji, “Marty Supreme”

Michael Bauman, “One Battle After Another”

Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”

Adolpho Veloso, “Train Dreams”

BIÊN TẬP XUẤT SẮC NHẤT

Stephen Mirrione, “F1”

Ronald Bronstein & Josh Safdie, “Marty Supreme”

Andy Jurgensen, “One Battle After Another”

Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”

Michael P. Shawver, “Sinners”

PHIM QUÓC TẾ HAY NHẤT

“The Secret Agent”

“It Was Just an Accident”

“Sentimental Value”

“Sirât”

“The Voice of Hind Rajab”

PHIM HOẠT HÌNH XUẤT SẮC NHẤT

“Arco”

“Elio”

“KPop Demon Hunters”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“Zootopia 2” 

KỸ XẢO XUẤT SẮC NHẤT 

 “Avatar: Fire and Ash”

 “F1”

 “Jurassic World Rebirth”

 “The Lost Bus”

 “Sinners”

