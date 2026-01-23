PHIM HAY NHẤT
“Bugonia”
“F1”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Marty Supreme”
“One Battle After Another”
“The Secret Agent”
“Sentimental Value”
“Sinners”
“Train Dreams”
ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT
Chloé Zhao, “Hamnet”
Josh Safdie, “Marty Supreme”
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Joachim Trier, “Sentimental Value”
Ryan Coogler, “Sinners”
NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT
Jessie Buckley, “Hamnet”
Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson, “Song Sung Blue”
Renate Reinsve, “Sentimental Value”
Emma Stone, “Bugonia”
NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT
Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
Ethan Hawke, “Blue Moon”
Michael B. Jordan, “Sinners”
Wagner Moura, “The Secret Agent”
NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT
Elle Fanning, “Sentimental Value”
Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
Amy Madigan, “Weapons”
Wunmi Mosaku, “Sinners”
Teyana Taylor, “One Battle After Another”
NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT
Benicio Del Toro, “One Battle After Another”
Jacob Elordi, “Frankenstein”
Delroy Lindo, “Sinners”
Sean Penn, “One Battle After Another”
Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
KỊCH BẢN CHUYỂN THỂ HAY NHẤT
Will Tracy, “Bugonia”
Guillermo del Toro, “Frankenstein”
Chloé Zhao and Maggie O’Farrell, “Hamnet”
Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
Clint Bentley and Greg Kwedar, “Train Dreams”
KỊCH BẢN GỐC HAY NHẤT
“Blue Moon”
“It Was Just an Accident”
“Marty Supreme”
“Sentimental Value”
“Sinners”
CA KHÚC GỐC HAY NHẤT
“Dear Me” - phim “Diane Warren: Relentless”
“Golden” - phim “KPop Demon Hunters”
“I Lied to You” - phim “Sinners”
"Sweet Dreams of Joy" - phim “Viva Verdi!”
“Train Dreams” - phim “Train Dreams”
NHẠC PHIM HAY NHẤT
Jerskin Fendrix, “Bugonia”
Alexandre Desplat, “Frankenstein”
Max Richter, “Hamnet”
Jonny Greenwood, “One Battle After Another”
Ludwig Goransson, “Sinners”
QUAY PHIM XUẤT SẮC NHẤT
Dan Laustsen, “Frankenstein”
Darius Khondji, “Marty Supreme”
Michael Bauman, “One Battle After Another”
Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”
Adolpho Veloso, “Train Dreams”
BIÊN TẬP XUẤT SẮC NHẤT
Stephen Mirrione, “F1”
Ronald Bronstein & Josh Safdie, “Marty Supreme”
Andy Jurgensen, “One Battle After Another”
Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”
Michael P. Shawver, “Sinners”
PHIM QUÓC TẾ HAY NHẤT
“The Secret Agent”
“It Was Just an Accident”
“Sentimental Value”
“Sirât”
“The Voice of Hind Rajab”
PHIM HOẠT HÌNH XUẤT SẮC NHẤT
“Arco”
“Elio”
“KPop Demon Hunters”
“Little Amélie or the Character of Rain”
“Zootopia 2”
KỸ XẢO XUẤT SẮC NHẤT
“Avatar: Fire and Ash”
“F1”
“Jurassic World Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”