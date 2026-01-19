Sau gần 3 thập kỷ kể từ khi ra mắt, Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời (Detective Conan The Movie: The Time-Bombed Skyscraper) sẽ chính thức cập bến phòng vé Việt đánh dấu sự trở về của tác phẩm điện ảnh đặt nền móng cho cả một thương hiệu kéo dài hơn 25 năm.

Hình ảnh trong "Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời".

Việc bộ phim tái xuất trên màn ảnh rộng không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm mà còn là cơ hội để khán giả Việt thưởng thức trọn vẹn bộ phim Conan đầu tiên trong điều kiện hình ảnh và âm thanh điện ảnh đúng chuẩn.

Câu chuyện bắt đầu khi thiên tài trinh thám của Nhật Bản Shinichi Kudo, nay đã bị teo nhỏ và sống dưới thân phận cậu bé Conan, nhận được lời mời bí ẩn từ kiến trúc sư Teiji Moriya mà không hề biết rằng sinh nhật của mình sẽ trở thành cơn ác mộng. Một kẻ giấu mặt liên tục gọi điện thách thức, buộc cậu phải chạy đua với thời gian để tìm và vô hiệu hóa những quả bom được cài khắp Tokyo, đẩy cả thành phố vào tình thế căng thẳng tột độ.

Giữa vòng xoáy của âm mưu, bom nổ và những bí mật bị chôn giấu, Conan phải làm tất cả để kịp cứu lấy Ran, cô gái mà cậu luôn yêu thương, đang bị kẹt trong tòa nhà chọc trời sắp sụp đổ. Chỉ một lựa chọn sai lầm cũng có thể làm tất cả nổ tung.

Ra mắt năm 1997, "Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời" đã thu về khoảng 1,1 tỷ yên tại phòng vé Nhật Bản.

Dù là tác phẩm đầu tiên khởi động loạt phim điện ảnh, Conan Movie 01 vẫn được đánh giá cao nhờ kịch bản chặt chẽ, không khí hồi hộp và phong cách kể chuyện rõ ràng, dễ theo dõi. Bộ phim mang giá trị hoài niệm mạnh mẽ với khán giả gắn bó lâu năm, đồng thời là điểm khởi đầu lý tưởng cho những khán giả muốn làm quen với Conan trên màn ảnh rộng.

Với lần tái xuất này, Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời xứng đáng là lựa chọn không thể bỏ lỡ tại rạp, vừa để sống lại ký ức, vừa để cảm nhận trọn vẹn tinh thần nguyên bản đã làm nên một trong những series điện ảnh ăn khách bậc nhất toàn cầu.

Không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Conan bước lên màn ảnh rộng, phim điện ảnh Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời còn là viên gạch nền khai mở cho một thương hiệu điện ảnh tỷ yên bền bỉ suốt nhiều thập kỷ đưa Conan trở thành một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách bậc nhất Nhật Bản.

Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời khởi chiếu ngày 23/1/2026.