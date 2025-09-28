Bà mẹ nuôi con một mình suốt 24 năm

“Tôi nuôi con một mình bằng cả cánh đồng này”, "Tôi nuôi con một mình, nếu không kỷ luật thì sẽ hỏng mất con"... Bà Lê Thị Cúc (63 tuổi, quê Hải Dương, hiện sống tại xã Chí Minh, TP Hải Phòng) mở đầu mỗi video bằng những câu nói mộc mạc như thế cùng nụ cười rạng rỡ.

Ít ai biết, phía sau đó là cả câu chuyện dài về những tháng ngày vất vả, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi con khôn lớn của bà mẹ đơn thân.

Con trai bà là Lê Thành Luân (SN 2001, hiện là giáo viên dạy kỹ năng sống). Hai mẹ con gây chú ý bởi loạt video chia sẻ về cuộc sống mộc mạc nơi thôn quê trên TikTok.

Video chia sẻ cuộc sống đời thường của hai mẹ con thu hút 1,4 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Mẹ Con Cô Cúc Daily

Luân kể, từ khi sinh ra anh đã không có bố. Suốt 24 năm, mẹ anh lủi thủi một mình nuôi con. Thời trẻ, bà Cúc làm đủ nghề, khi thì làm thợ may, lúc lại ra đồng cấy cày, trồng khoai, trồng lúa.

“Mẹ nuôi tôi bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Mẹ làm lụng quanh năm, khi thì làm nông, khi thì đi làm thuê, dành dụm từng đồng để nuôi tôi ăn học. Có những ngày cơm không đủ ăn nhưng mẹ con tôi vẫn sống vui vẻ, đầm ấm.

Tôi vẫn nhớ, ngày ấy mẹ cấy nhiều lúa. Mùng 3-4 Tết, trời lạnh buốt, người ta đi du xuân hoặc ở nhà tránh rét thì mẹ con tôi ra đồng cấy lúa. Dù mệt, lạnh, đói, chúng tôi vẫn hát vang giữa cánh đồng. Đó là những kỷ niệm không thể quên”, Luân kể.

Mẹ con Luân từng trải qua những năm tháng khó khăn, thiếu thốn

Khi con trai bước vào tuổi học hành, cần nhiều chi phí hơn, bà Cúc bỏ nghề may, chuyển sang phụ hồ bởi làm ngày nào được công ngày ấy.

Năm 2019, sau nhiều năm lao động nặng nhọc, bà bị trượt cột sống, nằm liệt 2 năm. Thời điểm ấy, Luân vừa tốt nghiệp cấp 3, anh quyết định gác lại việc học để đi làm nuôi mẹ.

“Mùa hè, tôi ra Hà Nội dạy bơi, kiếm tiền trang trải cuộc sống vì từng có thời gian thi đấu thể thao chuyên nghiệp môn bơi lội. Thời gian còn lại, tôi làm đủ nghề như hàn xì, lắp biển quảng cáo, phụ hồ... Việc nặng nhọc tôi cũng làm, miễn là có tiền lo cho mẹ và bản thân”, Luân kể.

Càng vất vả, Luân càng thương mẹ. Anh luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để có thể phụng dưỡng, báo hiếu mẹ lúc tuổi già.

Video lan tỏa điều tốt đẹp

Năm 2022, khi sức khỏe của mẹ ổn định, Luân ra Hà Nội làm về marketing. Thu nhập khá hơn nhưng nghĩ đến mẹ già cô quạnh trong căn nhà nhỏ, bữa cơm lủi thủi một mình, anh lại day dứt.

Cuộc sống của hai mẹ con vui vẻ hơn từ ngày quay những video chốn thôn quê

Sau gần 3 năm bươn chải, đầu năm 2025, Luân quyết định về quê, để được ở bên chăm sóc mẹ. “Đó là quyết định đến giờ tôi vẫn thấy rất đúng đắn”, anh khẳng định.

Trước đó, với niềm đam mê ca hát, hai mẹ con thường quay video “cover nhạc trẻ” đăng TikTok. Giọng hát trầm ấm, mộc mạc của bà Cúc nhận nhiều lời khen, giúp hai mẹ con thêm động lực.

Ngày trở về, nhìn mẹ nấu cơm, tưới rau, cấy lúa…, Luân nghĩ: “Tại sao không lưu lại những khoảnh khắc này làm kỷ niệm?”. Từ đó, hai mẹ con bắt đầu quay những thước phim đời thường và chia sẻ lên mạng xã hội.

“Mẹ con tôi muốn chia sẻ cuộc sống giản dị chốn thôn quê, từ đó lan tỏa điều tích cực về tình cảm gia đình và nghị lực sống”, Luân chia sẻ.

Không cầu kỳ, mỗi video chỉ ghi lại những việc thường ngày như: Bà Cúc dậy sớm nấu cơm, chăm vườn; con trai chải tóc, gắp thức ăn cho mẹ… Tất cả đều bình dị mà xúc động.

Do Luân bận đi làm, phần lớn video do bà Cúc tự quay. Mỗi khi làm việc gì đó, bà lại dựng chân máy và quay lại một cách tự nhiên. Được con trai hướng dẫn, bà dần biết chọn góc quay đẹp, nhờ vậy video ngày càng sinh động.

Bà Cúc phấn khởi khi được con trai mua tặng bộ quần áo mới

Lời thoại trong clip đôi khi do Luân viết để mẹ thu âm, đôi khi là lời chia sẻ mộc mạc của chính bà Cúc theo mạch cảm xúc. Chất giọng địa phương giản dị, chân chất càng khiến video trở nên độc đáo.

Từ tháng 5/2025 đến nay, mẹ con Luân đã sản xuất được vài chục video. Trong đó, hình ảnh bà mẹ 63 tuổi cần cù, gọn gàng, kỷ luật, tiết kiệm… hiện lên rõ nét.

“Chính những đức tính đó của mẹ đã dạy tôi thành người chịu khó, sống tình cảm. Cũng nhờ nghị lực ấy, mẹ con tôi có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ”, Luân nói.

Từ ngày quay video, Luân thấy mẹ vui tươi, tích cực hơn. Bà Cúc sẵn sàng học hỏi cái mới, kiên nhẫn lắng nghe chỉ dẫn của con trai để từng clip được hoàn thiện hơn.

“Đọc những bình luận động viên của mọi người, mẹ tôi vui lắm. Có người còn nhắn tin, gọi điện, tâm sự với mẹ về cảnh nuôi con một mình. Hơn ai hết, mẹ tôi thấu hiểu nỗi vất vả ấy nên sẻ chia, động viên họ, cho họ lời khuyên chân thành”, Luân kể.

Mỗi ngày, bà mẹ 63 tuổi vẫn miệt mài quay lại những khoảnh khắc đời thường của mình, giản dị, mộc mạc nhưng chan chứa tình yêu thương với quê nhà và cậu con trai 24 tuổi.

Ảnh: NVCC