Video không kịch bản

Giữa rất nhiều kênh chia sẻ về cuộc sống nơi thôn dã, nấu những bữa cơm quê mộc mạc mà ngon mắt, ngon miệng, kênh của lão nông Hưng Yên – Mai Văn Lương (SN 1963, xã Hồng Quang) vẫn để lại dấu ấn đặc biệt với người xem.

Video ông Lương chia sẻ cách gieo hạt cải và trải lưới che chắn luống rau

Không kịch bản, không thu âm thoại, mọi chia sẻ đều trực tiếp, loạt video của lão nông U70 gây thiện cảm bởi sự chất phác, giản dị mà chân thành. Trên mảnh vườn sau nhà, lão nông tóc bạc chia sẻ về cách vun luống, xới đất, trồng rau, chăm sóc từng loại rau theo mùa...

Mấy chục năm "kiếm bát cơm" từ đồng ruộng, quen với nỗi vất vả dãi nắng dầm mưa, ông Lương coi cấy lúa, trồng rau như một phần cuộc sống.

Và khi chia sẻ về công việc ấy, ông nói trôi chảy, tâm huyết như thể kể về cuộc đời mình. Đó là lý do khiến mỗi video của lão ông U70 mang sức hút đặc biệt.

Mai Thị Ly (SN 1996, con gái út của ông Lương) – người giúp ông Lương quay, dựng và đăng tải video trong hơn 1 năm qua cũng bất ngờ về sự tự tin của bố khi đứng trước ống kính.

“Tôi sống và làm việc ở Hải Phòng, mỗi lần về quê thường quay cảnh quê yên bình, cảnh bố mẹ làm vườn rồi đăng lên TikTok. Không ngờ, những video đó được mọi người yêu quý, bình luận rất nhiều.

Một lần, tôi quay cảnh bố chăm rau rồi bảo ‘Bố ơi, bạn con muốn hỏi về cách trồng rau. Bố chia sẻ mấy câu nhé!’, bố tôi tâm huyết nói một mạch, không vấp chữ nào. Tôi ngỡ ngàng về sự tự tin của bố. Bố bảo ‘Làm nông mấy chục năm rồi, cây cỏ, ruộng đồng như một phần máu thịt nên bố chia sẻ mấy thứ này rất dễ dàng’”, Ly nói.

Ông Lương tự tin chia sẻ kinh nghiệm trồng rau của mình

Kể từ đó, mỗi lần về quê Ly lại quay video cảnh bố làm vườn, nghe bố giới thiệu về cách trồng và chăm sóc rau. Mỗi video đều là những hình ảnh, câu chuyện rất thật của lão nông U70. Việc duy nhất Ly cần làm là ghép lại thành video hoàn chỉnh, lồng nhạc và đăng tải trên kênh TikTok.

Thi thoảng, để tạo sự mới mẻ, cô quay video bố nấu ăn. Những món ăn quê nhà như cá kho, cà muối, đậu rán mỡ hành... dù không chế biến, bài trí cầu kỳ nhưng vẫn khiến người xem nhớ về tuổi thơ dân dã.

“Bố tôi không biết dùng điện thoại thông minh, cũng không hiểu gì về mạng xã hội. Thế nhưng, mỗi khi cùng con gái quay video, bố tôi rất vui. Dù lúc ấy đang mặc quần cộc, áo phông, chân lấm tay bùn, bố cũng sơ vin chỉnh tề rồi mới làm việc tiếp. Bố bảo, ăn mặc đàng hoàng để tôn trọng người xem”, Ly nói.

Thước phim mộc mạc lay động ký ức tuổi thơ

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lương cho biết, thời gian qua rất phấn khởi khi được con gái đọc cho nghe bình luận động viên, khen ngợi của mọi người. Chốn quê nhà, hàng xóm láng giềng cũng biết về việc quay video của ông và đặt cho ông biệt danh “Idol TikTok”. Với ông Lương, đó là niềm vui hiếm có của tuổi già.

Ông Lương vui khi đọc được bình luận động viên của mọi người

Ông Lương khẳng định, mọi điều mình chia sẻ trong video đều là thật. Cách ông cấy rau, nhổ cỏ, xới luống, bón phân... và những kinh nghiệm trồng rau trái mùa để có năng suất cao, giá ổn... đều là điều ông rút ra được sau nhiều lần thất bại.

“Nhà nông chúng tôi làm lụng vất vả mới được luống rau. Trồng rau đúng vụ hay gặp cảnh ‘được mùa thì rớt giá, được giá thì mất mùa’ nên khổ lắm.

Mấy năm gần đây, tôi quyết định trồng rau trái mùa, chăm sóc vất vả tí nhưng lúc thu hoạch may mắn được giá cao, bõ công mấy tháng vun trồng. Ban đầu, vài người không tin, bảo tôi nói sai nhưng sau vài vụ thành công, mọi người lại nói ‘ông này thế mà khôn’”, ông cười chia sẻ.

Ông không hiểu thế nào là lượt xem, lượt tương tác hay lợi ích có được khi video lên xu hướng... Chỉ cần được chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, ông đã vui lòng.

“Mỗi lần đăng tải video, tôi đều mở ra cho bố xem lại. Những bình luận tích cực của mọi người, tôi cũng đọc cho bố nghe, còn bình luận trái chiều thì thú thực, tôi giấu nhẹm đi vì sợ bố buồn”, Ly nói.

Video ông Lương kho cá hút 3,9 triệu lượt xem trên TikTok

Mai Ly cho biết, nhiều bình luận khiến bố cô xúc động như tài khoản Nguyễn Hương viết về món cà muối: “Nhìn vại cà tôi lại nhớ tuổi thơ khó khăn, thường ăn cà muối chấm tương do bà nội làm. Gần 40 năm trôi qua, khi kinh tế khá giả hơn thì bà nội không còn nữa, chỉ còn những hoài niệm”.

Hay bình luận của tài khoản Lê Na về nỗi nhớ cha: “Nhìn bác, con lại nhớ bố vô cùng. Bố con cũng trạc tuổi bác, cả đời làm nông, chân lấm tay bùn, giản dị, chất phác như vậy. Giờ bố không còn nữa, xem video của bác mà con rơi nước mắt”.

“Cháu xa quê gần 20 năm rồi, xem video của bác, cháu thấy nhớ quê, nhớ ông bà, bố mẹ, nhớ tuổi thơ bên ruộng đồng da diết. Càng xem nhiều video của bác, cháu càng có động lực về thăm quê hương”, Nguyễn Cường viết.

Trước những bày tỏ chân thành như vậy, ông Lương thấy hạnh phúc vì sự chất phác của mình đã chạm đến cảm xúc của nhiều người.

“Giới trẻ thời nay giỏi giang, bay nhảy khắp chốn nhưng đọc bình luận của họ, tôi thấy họ vẫn luôn biết ơn và trân trọng cội nguồn”, ông Lương xúc động.

Ảnh và video: Nhân vật cung cấp