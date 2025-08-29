Bố mẹ mất sớm, từ nhỏ Đặng Trọng Định (SN 2003, quê Nghệ An) đã sống cùng ông bà nội. Tốt nghiệp cấp 3, Định quyết định đi làm để vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình, vừa nuôi dưỡng đam mê học nhiếp ảnh.

Trong 2 năm, chàng trai rong ruổi khắp nơi, từ Bắc vào Nam, trải qua nhiều công việc như phục vụ bàn, công nhân, phụ bếp.

Đầu năm 2024, Định không may bị tai nạn lao động liên quan đến điện, buộc phải cắt bỏ cả hai cẳng tay. Biến cố này khiến anh vẫn còn bàng hoàng mỗi khi nhớ lại.

“Mình không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác lúc đó. Từ một người lành lặn, mình bỗng dưng mất đi hai tay. Và khi tỉnh dậy, mình phải đối mặt với cú sốc, với sự mất mát không gì có thể bù đắp”, Định kể.

Bức ảnh Định trước và sau khi gặp biến cố, khiến dân mạng xúc động

Thời gian đầu sau biến cố, Định cảm thấy tuyệt vọng và suy sụp. Nhưng nghĩ đến ông bà và người dì luôn ở bên, anh tự nhủ phải mạnh mẽ đứng dậy, lấy câu “còn sống đã là một điều may mắn” làm châm ngôn sống.

Khoảng 4-5 tháng đầu, mọi sinh hoạt của anh đều cần người giúp đỡ. Sau đó, Định kiên trì tập luyện, học cách tự ăn uống... Anh tìm video trên mạng, quan sát cách những người cùng cảnh ngộ sinh hoạt, nhờ đó có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Video chàng trai khuyết 2 cẳng tay ở Nghệ An trổ tài làm món khoai xéo

Vốn yêu thích quay chụp, lại có kinh nghiệm bếp núc, đầu tháng 2/2025, Định lập kênh TikTok chia sẻ cuộc sống thường ngày và các video ẩm thực.

Trong đó, anh tự đảm nhận hầu hết mọi công đoạn: Đặt máy quay, nấu nướng, chỉnh sửa video. Thỉnh thoảng, người dì và hàng xóm tốt bụng hỗ trợ những việc nặng hoặc bắt buộc phải dùng tay, như lắp chân máy, bê nồi niêu.

Ban đầu, Định chọn các món dân dã, quen thuộc như muối dọc mùng, khoai xéo, giá đỗ, hoa núc nác xào thịt bò.

Mỗi video dài chỉ 2-3 phút nhưng anh thường mất vài ngày để hoàn thành, từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng đến quay dựng. Có tuần, anh chỉ đăng được 1-2 video.

Một số món ăn dân dã, đậm chất quê mà Định tự thực hiện

Một số món, như giá đỗ, anh phải làm đi làm lại nhiều lần, thậm chí mất cả tuần mới thành công.

Trong quá trình nấu, Định cũng thường phải thay đổi góc quay, lựa vị trí đặt máy sao cho khung hình đảm bảo đẹp, ấn tượng nhất.

Mỗi video đều được thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu từ cách nấu, lời thoại đến góc quay, màu phim. Nhờ vậy, video của anh nhanh chóng hút triệu view, kèm theo hàng loạt bình luận động viên, ngợi khen.

Chàng trai mong muốn lan tỏa sự lạc quan thông qua mỗi video nấu ăn

Định cho biết, sự quan tâm và ủng hộ của mọi người là nguồn động lực để anh vượt qua nghịch cảnh, hướng đến cuộc sống tích cực.

“Biến cố khiến mình vẫn chưa thể ổn định, cân bằng lại cuộc sống nhưng mình hi vọng có thể lan tỏa năng lượng, sự lạc quan tới mọi người xung quanh, nhất là với những ai có cùng hoàn cảnh.

Mình muốn truyền tải niềm tin, rằng được sống và làm việc cũng là hạnh phúc. Khi mọi người nhìn vào mình có thể thấy, dù khuyết 2 tay thì mình vẫn sống vui, sống khỏe và làm được nhiều điều có ích cho xã hội”, Định bày tỏ.

Ảnh, video: Trọng Định