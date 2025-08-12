Nữ sinh 20 tuổi, theo học một trường Đại học ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng yếu nửa người phải, tay không cầm nắm được, đi lại phải có người dìu.

Bệnh nhân béo phì, có tiền sử dùng thuốc tránh thai liên tục trong vòng một năm gần đây. Trao đổi với VietNamNet ngày 12/8, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Anh, Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), cho biết khoảng 2 tháng trước khi vào viện, cô gái có nhiều cơn yếu và run tay phải, không cầm bút viết hoặc bấm số điện thoại được, kèm nói khó. Mỗi lần kéo dài khoảng 5 phút sau đó tự hết. Tuy nhiên, bệnh nhân chủ quan không đi khám.

Lần này, các dấu hiệu nặng lên, bệnh nhân mới đi viện, bất ngờ khi nhận chẩn đoán đột quỵ thể nhồi máu não, hẹp động mạch cảnh trong hai bên.

Nữ sinh nhận chẩn đoán đột quỵ, không ngờ đã có dấu hiệu cảnh báo từ 2 tháng trước. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

"Các triệu chứng thần kinh như tê, yếu tay chân, nói khó, nhìn mờ… kéo dài vài phút rồi tự hết là biểu hiện của các cơn thiếu máu não thoáng qua hay TIA (transient Ischemic Attack), được ví như ‘đêm trước của đột quỵ’. Các dấu hiệu này đóng vai trò cảnh báo sớm nhưng thường hay bị bỏ qua”, bác sĩ Thế Anh cho biết.

Bệnh nhân còn có bệnh lý bẩm sinh về hệ hẹp mạch máu não nhưng không hề hay biết. Hơn nữa tình trạng béo phì và đã sử dụng thuốc tránh thai liên tục trong suốt một năm là yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây nhồi máu não.

Nhờ điều trị tích cực và phục hồi chức năng, bệnh nhân đã dần hồi phục, có thể quay lại trường học, viết bài thi. Cô cũng duy trì tái khám định kỳ và thay đổi lối sống (giảm cân) để phòng ngừa tái phát.

Việc lạm dụng thuốc tránh thai liều cao, sử dụng kéo dài được xem là yếu tố làm gia tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hồi tháng 4 tiếp nhận 2 bệnh nhân nữ trẻ tuổi nhập viện vì đột quỵ do huyết khối xoang tĩnh mạch não. Điểm chung là đều sử dụng thuốc tránh thai đường uống trong thời gian dài.

Một trong số đó nhập viện trong tình trạng nguy kịch: Rối loạn ý thức, co giật toàn thân, hôn mê sâu, liệt tứ chi và giãn đồng tử. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải Linh (Khoa Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) dẫn chứng số liệu cho thấy, nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở phụ nữ dùng thuốc tránh thai hằng ngày tăng gấp 3-6 lần so với người không sử dụng. Trong khi đó, huyết khối xoang tĩnh mạch não có thể gây chảy máu não, nhồi máu não - hoặc cả hai.