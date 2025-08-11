Tối 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận một nam dancer 39 tuổi làm huấn luyện viên nhảy Zumba vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tim. Theo những người đưa đi cấp cứu, bệnh nhân đột ngột ngã quỵ khi đang nhảy trên sân khấu. Trước đó, anh từng đi khám sức khỏe tim mạch.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận một số trường hợp đến khám và điều trị trong tình trạng nặng, tiền sử có các dấu hiệu bệnh lý tim mạch. Có bệnh nhân đã đi khám và được chẩn đoán, kê đơn điều trị ngoại trú nhưng không nghe theo tư vấn điều trị của bác sĩ và bệnh tiến triển, diễn biến phức tạp, khi đến viện cấp cứu điều trị thì đã quá muộn.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện, các bệnh lý tim mạch như: Nhồi máu cơ tim, bệnh lý van tim, viêm màng ngoài tim… đều có các biểu hiện khởi phát khá mơ hồ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Khi bệnh bộc phát, tình trạng tiến triển nhanh, có thể dẫn tới tử vong nếu không được điều trị, cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ cảnh báo không chủ quan với triệu chứng tim mạch. Ảnh: BVCC.

Các dấu hiệu đau ngực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: Cảm giác bóp nghẹt hoặc đè nặng ở vùng giữa ngực, lan lên cổ, vai, cánh tay hoặc lưng; cơn đau kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng; triệu chứng kéo dài nhiều phút hoặc tái phát nhiều lần.

Bệnh viện khuyến cáo những người có bệnh nền như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, béo phì hoặc bệnh lý tim mạch vốn đã có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng. Ở nhóm đối tượng này, khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào như đau ngực, khó thở, hồi hộp, choáng váng… cần đi khám chuyên sâu ngay tại các cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán và điều trị tim mạch, thần kinh.

Trong thời gian chờ đi khám hoặc đang điều trị ngoại trú nên tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn, tư vấn điều trị của bác sĩ, tái khám đúng hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả và điều chỉnh điều trị, trao đổi ngay khi gặp tác dụng phụ để được hướng dẫn xử lý. Người bệnh không tự ý bỏ thuốc, không tin theo thông tin không chính thống từ mạng xã hội hay truyền miệng, kinh nghiệm dân gian không có cơ sở khoa học, tuyệt đối không nên thực hiện các hoạt động thể chất với cường độ mạnh như chạy, leo cầu thang nhanh, khuân vác nặng… vì có thể làm tăng gánh nặng cho tim và nguy cơ biến chứng tức thì.

Ngoài ra, với nhồi máu cơ tim, can thiệp mạch vành hiệu quả nhất trong 90 phút đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Với ngưng tim ngoài bệnh viện, mỗi phút chậm trễ hồi sức tim phổi (CPR) làm giảm 7-10% khả năng sống sót.

Người bệnh cần đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng: Đau ngực, hồi hộp đánh trống ngực, khó thở kể cả khó thở nhẹ, tim đập nhanh hoặc chậm kèm cảm giác khó chịu. Trong trường hợp đang điều trị nhưng không cải thiện cần tái khám sớm. Tuyệt đối không tự ý mua thuốc, dừng thuốc hoặc làm việc gắng sức khi đang có triệu chứng bất thường.