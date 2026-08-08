Sau khi thua lỗ và phải đóng cửa quán cà phê, chị Nguyễn Thị Huế (Hà Đông, Hà Nội) nhận ra sai lầm lớn nhất khi nghĩ rằng cứ nơi nào đông người là sẽ có khách.

Thời điểm đó, chị Huế nhận thấy khu vực Hà Đông có nhiều trường đại học, văn phòng và khu dân cư nên tin rằng đây là khu vực giàu tiềm năng để kinh doanh cà phê. Từ suy nghĩ này, chị Huế bắt đầu tìm kiếm một vị trí để mở quán.

Sau khi tìm được mặt bằng, chị đầu tư máy móc, thiết kế không gian, xây dựng menu. Trong quá trình vận hành, chị bắt đầu nhận thấy lượng khách không đạt như kỳ vọng. Việc khu vực có nhiều trường đại học, văn phòng hay đông dân cư không đồng nghĩa những người ở đó sẽ trở thành khách hàng của quán.

Nhìn lại quá trình mở quán, chị Huế cho rằng mình đã dành quá nhiều sự quan tâm cho những thứ dễ nhìn thấy như mặt bằng, máy móc, thiết kế và menu nhưng lại bỏ qua câu hỏi quan trọng nhất: Khách hàng của mình là ai?

Thay vì xác định khách hàng trước rồi mới lựa chọn địa điểm, sản phẩm và mức giá phù hợp, chị Huế lại làm ngược lại. Nếu không biết mình bán cho ai, rất khó quyết định quán nên bán gì, bán ở đâu và bán với mức giá nào.

"Ngày đó mình cứ nghĩ có mặt bằng đẹp, đồ uống ngon, đầu tư máy móc tốt thì khách sẽ đến. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy", chị nói.

Bỏ qua một câu hỏi quan trọng, chủ quán cà phê phải đóng cửa. Ảnh: Thạch Thảo

Chị Huế cho rằng nhiều người mới mở quán cà phê thường ưu tiên tìm một mặt bằng thật đẹp, nằm ở vị trí đông người và có diện tích đủ lớn. Tuy nhiên, một mặt bằng đông người chưa chắc là một mặt bằng tốt nếu những người đi qua đó không phải khách hàng mà quán hướng tới.

Chẳng hạn, nếu khách hàng chính là học sinh, sinh viên, chủ quán cần quan tâm đến mức giá, sản phẩm và vị trí phù hợp với nhóm khách này. Với khách văn phòng, yếu tố tiện lợi, tốc độ phục vụ và chất lượng đồ uống có thể quan trọng hơn.

Trong khi đó, nếu quán hướng tới nhóm khách thích gặp gỡ bạn bè, thư giãn hoặc làm việc, không gian lại có vai trò lớn hơn.

Khách hàng khác nhau thì menu, giá bán, mặt bằng và cách làm marketing cũng khác nhau. Khi xác định rõ khách hàng ngay từ đầu, người kinh doanh sẽ biết nên thuê mặt bằng ở đâu, đầu tư bao nhiêu và xây dựng sản phẩm như thế nào, chị Huế chia sẻ.

Quán trong ngõ vẫn đông khách

Sau một năm vận hành, quán đạt doanh thu khoảng 50 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí thuê mặt bằng và vận hành khoảng 60 triệu đồng/tháng, tương đương mức lỗ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Tổng khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh vào khoảng 120 triệu đồng.

Tính cả 300 triệu đồng đầu tư nội thất, tổng số tiền chưa thu hồi khoảng 420 triệu đồng.

Sau thất bại của quán đầu tiên, cách nhìn của chị Huế về mặt bằng kinh doanh cũng thay đổi. Thay vì coi mặt bằng đẹp, rộng và nằm trên đường lớn là điều kiện tiên quyết, chị tập trung hơn vào việc xây dựng sản phẩm và xác định đúng nhóm khách hàng.

Theo chị, một quán nằm trong ngõ không đồng nghĩa với việc không có khách. Nếu sản phẩm phù hợp, giá bán hợp lý và khách hàng có lý do để tìm đến, cửa hàng vẫn có thể duy trì lượng khách ổn định.

Thậm chí, mặt bằng trong ngõ có thể giúp chủ quán giảm áp lực chi phí so với những vị trí mặt phố có giá thuê cao. Khi biết khách hàng là ai, việc tìm mặt bằng cũng trở nên rõ ràng hơn.

Chị Huế cho rằng việc mở quán không bắt đầu từ ly trà hay cốc cà phê, mà bắt đầu từ người sẽ sử dụng sản phẩm đó.

Chủ quán nên xác định khách hàng của mình là ai, họ có nhu cầu gì, mức giá có thể chi trả và lý do khiến họ lựa chọn quán. Từ đó mới xây dựng sản phẩm, menu, mức giá, không gian và cách tiếp cận phù hợp.

"Đừng thuê mặt bằng trước khi biết mình bán cho ai", chị Huế nhấn mạnh.