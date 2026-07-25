Chi phí thuê mặt bằng tại các tuyến phố lớn liên tục tăng khiến nhiều chủ quán chuyển hướng vào các con ngõ. Thực tế, không ít mô hình quán cà phê đã tạo được lượng khách ổn định dù nằm sâu trong ngõ.

Nhờ biết khai thác lợi thế về không gian, tạo dấu ấn riêng, các quán này đáp ứng nhu cầu của nhóm khách tìm kiếm nơi làm việc, gặp gỡ hoặc thư giãn trong không gian yên tĩnh.

Nằm trong ngõ phố Huỳnh Thúc Kháng, Boldbrew Cafe & Work Date thu hút khá đông khách. Dù ở vị trí khuất, quán gây chú ý ngay từ lối vào với biển hiệu lớn, tông màu cam nổi bật và mô hình cốc cà phê khổng lồ. Quán có không gian sân vườn rộng, nhiều bàn làm việc, ổ cắm điện, Wi-Fi cùng bãi đỗ xe rộng. Tại đây còn có phòng rang cà phê riêng, tạo lợi thế về chất lượng đồ uống.

Trong ngõ phố Vạn Bảo, quán Deep Sii cũng luôn đông khách. Nơi này gần khu dân cư, trường học và văn phòng, cùng không gian nhiều ánh sáng tự nhiên. Quán phát triển xưởng rang riêng và đầu tư thêm các tiện ích nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Nhiều quán cà phê không chọn mặt bằng phố lớn. Ảnh: TNC

Tương tự, Tiny Cafe là một thương hiệu cà phê khá nổi tiếng với nhiều cơ sở đặt trong ngõ hoặc trên tầng cao của các tòa nhà. Quán luôn có lượng khách ổn định nhờ không gian được thiết kế theo phong cách hoài niệm, kết hợp nhiều cây xanh, nội thất vintage.

Ông Phí Lân Khoa, chủ chuỗi cà phê Tiny Cafe, cho biết lựa chọn mặt bằng trong ngõ mang lại nhiều lợi thế về chi phí. Giá thuê thấp hơn giúp doanh nghiệp có thể đầu tư vào không gian rộng, phù hợp với định hướng xây dựng mô hình cà phê cộng đồng, nơi khách có thể ngồi làm việc hoặc thư giãn trong thời gian dài mà không chịu áp lực về doanh thu trên từng m2.

Bên cạnh đó, nguồn cung mặt bằng trong ngõ cũng dồi dào hơn, giúp chủ quán dễ tìm được địa điểm đáp ứng yêu cầu về diện tích và công năng. Việc nằm trong ngõ cũng có thể giúp quán giảm áp lực cạnh tranh trực diện từ các thương hiệu xung quanh, nhưng đổi lại phải đầu tư nhiều hơn vào nhận diện và thu hút khách.

Làm thế nào để hút khách

Bà Thanh Lam, chuyên gia trong ngành F&B, cho rằng lợi thế lớn nhất của mô hình cà phê trong ngõ là chi phí thuê mặt bằng thấp hơn đáng kể, thậm chí giảm tới 40-70% so với mặt bằng tại các tuyến phố lớn tùy khu vực. Khoản tiết kiệm này giúp giảm áp lực hòa vốn, đồng thời tạo dư địa để đầu tư vào thiết kế, chất lượng đồ uống hoặc dịch vụ.

Mặt bằng trong ngõ thường có diện tích lớn hơn, thuận lợi để bố trí sân vườn hoặc cải tạo thành không gian riêng biệt. Đây là yếu tố thu hút nhóm khách tìm nơi làm việc, học tập hoặc gặp gỡ trong môi trường yên tĩnh. Khi tạo được trải nghiệm tốt, các quán có tỷ lệ khách quay lại cao hơn so với mô hình chỉ phục vụ khách vãng lai.

Tuy nhiên, kinh doanh quán cà phê trong ngõ cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Chủ chuỗi cà phê Tiny Cafe chia sẻ quán thường gặp bất lợi về nhận diện thương hiệu do vị trí khuất, gần như không có lượng khách vãng lai nên phải phụ thuộc nhiều vào khách quen và hoạt động truyền thông.

Ngoài ra, việc nằm trong khu dân cư cũng đòi hỏi chủ quán phải chú ý hơn trong quá trình vận hành để duy trì mối quan hệ hài hòa với các hộ dân xung quanh.

Bà Thanh Lam đưa ra tư vấn, khi lựa chọn mặt bằng, chủ quán nên ưu tiên những con ngõ đủ rộng, giao thông thuận tiện, gần khu văn phòng, trường học hoặc khu dân cư và đặc biệt phải giải quyết được bài toán đỗ xe.

Quán cần tạo dấu ấn ngay từ bên ngoài bằng biển hiệu dễ nhận biết, màu sắc nổi bật hoặc những góc ngồi thu hút để kích thích sự tò mò của người đi qua. Bên trong, không gian nên được phân chia rõ ràng giữa khu trò chuyện, khu làm việc và khu check-in để đáp ứng nhiều nhóm khách hàng.

Với quán trong ngõ, khả năng tìm kiếm trên Google Maps, mạng xã hội và đánh giá của khách hàng đóng vai trò quan trọng hơn so với vị trí mặt phố.

Nhiều mô hình thành công áp dụng chiến lược dùng đồ uống giá hợp lý để thu hút khách, sau đó gia tăng doanh thu bằng bánh ngọt hoặc các sản phẩm đi kèm.

Ngoài ra, những chi tiết nhỏ như nhà vệ sinh sạch sẽ, nhiều ổ cắm điện, nhân viên chủ động phục vụ nước hay các hoạt động cộng đồng cũng góp phần nâng cao tỷ lệ khách quay lại.