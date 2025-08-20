Theo tờ trình của Bộ Quốc phòng, việc triển khai công tác PKND ngay từ thời bình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện.

Lực lượng kiêm nhiệm PKND do toàn dân tham gia được tổ chức chặt chẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là khả năng sẵn sàng chiến đấu, tham gia quản lý vùng trời ở độ cao dưới 5.000m và quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay khác.

Việc bố trí thế trận, trận địa, hệ thống mục tiêu bảo đảm khoa học, phù hợp, vững chắc, rộng khắp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến phòng không, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập chiến thuật. Ảnh: Đình Thành

Ngày 27/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật PKND, có hiệu lực từ 1/7 vừa qua. Theo đó, PKND là hoạt động của toàn dân do bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và quân nhân dự bị làm nòng cốt, cùng với phòng không quốc gia, phòng không lục quân và các lực lượng khác chuẩn bị, ngăn ngừa, phòng tránh, đánh địch, khắc phục hậu quả địch đột nhập, tiến công đường không trong khu vực phòng thủ, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.

PKND có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phòng, chống địch đột nhập, tiến công đường không và tham gia quản lý, bảo vệ vùng trời ở độ cao dưới 5.000m. Lực lượng này thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hỗ trợ chiến đấu và khắc phục hậu quả do địch đột nhập hoặc tấn công đường không.

Theo tờ trình, dự kiến Trưởng Ban chỉ đạo PKND Trung ương là một Phó Thủ tướng. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Quốc phòng (Phó trưởng Ban thường trực), một thứ trưởng Bộ Công an, một Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Chủ nhiệm Phòng không - Không quân toàn quân. Ủy viên Ban chỉ đạo gồm một thứ trưởng hoặc tương đương thuộc một số bộ, cơ quan - tổ chức.

Dự thảo quy chế quy định về chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các thành viên cơ quan thường trực, cơ quan chuyên trách Ban chỉ đạo; quy trình giải quyết công việc và mối quan hệ công tác của Ban chỉ đạo.

Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo PKND Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; chủ trì các cuộc họp đột xuất xử lý những công việc ngoài chương trình liên quan đến nhiệm vụ PKND.

Cục Phòng không Lục quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân là cơ quan chuyên trách Ban chỉ đạo PKND Trung ương, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo về công tác PKND.

Ban chỉ đạo họp thường kỳ 5 năm một lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 năm và triển khai công tác phòng không nhân dân 5 năm tiếp theo; khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo triệu tập các phiên họp bất thường của Ban chỉ đạo.