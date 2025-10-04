Thông tư số 106/2025 có hiệu lực từ ngày 30/9.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về địa điểm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Theo đó, trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Y tế hoặc bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc sở Y tế và sự giám sát của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Trước đây, theo quy định cũ, cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và giám sát.

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo đó, hội đồng khám sức khỏe khu vực gồm: Chủ tịch hội đồng là giám đốc bệnh viện hoặc giám đốc trung tâm y tế trực thuộc sở Y tế, phó chủ tịch là phó giám đốc bệnh viện hoặc trung tâm y tế, ủy viên thường trực kiêm thư ký là cán bộ bệnh viện, trung tâm y tế, cơ quan y tế trực thuộc sở Y tế; các ủy viên là cán bộ, nhân viên thuộc các cơ quan, đơn vị.

Thành viên hội đồng khám sức khỏe khu vực phải đảm bảo đầy đủ các bộ phận, chuyên khoa theo quy định và phải có chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề phù hợp với nhiệm vụ. Theo quy định cũ, các thành viên hội đồng thuộc cơ quan cấp huyện.

Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, Thông tư số 106/2025 sửa đổi, bổ sung quy trình khám mắt và phương pháp cho điểm về thị lực trong tiêu chuẩn phân loại sức khỏe.

Cụ thể, thị lực là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá sức nhìn của từng mắt. Muốn đo thị lực chính xác, nhân viên chuyên môn phải trực tiếp hướng dẫn cách đọc và tiến hành đúng kỹ thuật quy định của chuyên ngành nhãn khoa. Để phát hiện những trường hợp người đọc không trung thực hoặc không biết đọc theo hướng dẫn thì sử dụng máy đo khúc xạ tự động kiểm tra.

Cách tính tổng thị lực 2 mắt: Nếu thị lực cao hơn 10/10 vẫn chỉ tính là 10/10. Ví dụ: Mắt phải 12/10, mắt trái 5/10 thì tổng thị lực 2 mắt là 15/10.

Yêu cầu về bảng thị lực + Chữ đen, nền trắng, hàng 7/10 đến 8/10 phải treo ngang tầm mắt nhìn. + Đủ độ ánh sáng cần thiết để đọc (khoảng 400-700 lux) tránh mọi hiện tượng gây lóa mắt, quá sáng hoặc tối quá ảnh hưởng tới sức nhìn của người đọc. + Cự ly giữa bảng và chỗ người đọc theo đúng quy định. + Người đọc phải che mắt 1 bên bằng 1 miếng bìa cứng (không che bằng tay) và khi đọc cả 2 mắt đều mở (1 mắt mở sau bìa che). + Người đo dùng que chỉ vào dưới từng chữ, người đọc phải đọc xong chữ đó trong khoảng dưới 10 giây. Hàng 8/10, 9/10, 10/10 mỗi hàng chỉ được đọc sai 1 chữ mới tính kết quả hàng đó.

Thông tư nêu rõ khi tính tổng thị lực để phân loại thì chú ý thị lực của mắt phải. Thị lực của mắt trái không thể bù cho mắt phải, mà thị lực của mắt phải cần đúng như tiêu chuẩn đã quy định.

Khi kiểm tra thị lực không kính, nếu thị lực 2 mắt không đạt 19/10 thì nhân viên chuyên môn phải tiếp tục kiểm tra thị lực sau chỉnh kính. Thông thường, thị lực 2 mắt khi chỉnh kính tối đa phải đạt 19/10 trở lên. Trường hợp sau chỉnh kính tối đa thị lực 2 mắt không đạt 19/10, bác sĩ chuyên khoa mắt phải đánh giá, tìm nguyên nhân bệnh lý gây giảm thị lực.

Cho điểm thị lực: Nếu thị lực không kính 2 mắt đạt 19/10 trở lên thì cho điểm theo thị lực không kính. Nếu thị lực không kính 2 mắt không đạt 19/10 thì cho điểm theo thị lực sau chỉnh kính tối đa.

Thông tư cũng quy định cụ thể về mộng thịt với phân độ mộng theo mức độ mộng bò vào giác mạc, những bệnh ở mi mắt và hốc mắt, hướng dẫn đo mù màu.

Thông tư mới cũng nêu cách tính điểm phiếu chẩn đoán nhanh bệnh tâm thần.