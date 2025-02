Tiếp nối thành công của bộ sách Luyện thi đánh giá năng lực - Kiến thức lớp 10, 11 (dành cho các kỳ thi đánh giá năng lực, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành), các tác giả đã biên soạn bộ sách Luyện thi đánh giá năng lực - Kiến thức lớp 12 (dành cho các kỳ thi đánh giá năng lực) gồm 8 cuốn: Tư duy định tính, Tư duy định lượng, Môn Vật lý, Môn Địa lý, Môn Tiếng Anh, Môn Hóa học, Môn Lịch sử, Môn Sinh học.

Cuốn Tư duy định tính gồm 4 chương: Hệ thống hoá kiến thức văn bản, Ngôn ngữ và sự phát triển ngôn ngữ, Tổng hợp kỹ năng làm bài, Luyện đề tổng hợp.

Cuốn Tư duy định lượng gồm 5 phần: Đại số và một số yếu tố giải tích, Một số yếu tố thống kê và xác suất, Hình học, Một số đề tham khảo, Đáp án bài tập vận dụng.

Cuốn Môn Vật lý gồm 4 chương: Vật lý nhiệt, Khí lý tưởng, Từ trường, Vật lý hạt nhân.

Cuốn Môn Địa lý gồm 4 chương: Địa lý tự nhiên Việt Nam, Địa lý dân cư Việt Nam, Địa lý các ngành kinh tế Việt Nam, Địa lý các vùng kinh tế Việt Nam.

Cuốn Môn tiếng Anh gồm 11 chuyên đề ngữ pháp và 10 chuyên đề từ vựng. Chuyên đề ngữ pháp gồm: Các thì cơ bản - Basic tenses, Câu hỏi đuôi - Tag question, Câu bị động - Passive voice, So sánh tính từ và trạng từ - Comparison of adjectives and adverbs, Giới từ - Prepositions, Mệnh đề quan hệ - Relative clause, Từ chỉ số lượng - Expressions of quantity, Động từ nguyên mẫu - Infinitive, Sắp xếp đoạn hội thoại và sắp xếp đoạn văn - Dialogue and paragraph arrangement, Viết lại câu - Sentence rewriting, Tìm nghĩa của từ vựng theo ngữ cảnh - Meaning of words/Phrases in particular situations.

Chuyên đề từ vựng gồm: A long and healthy life, Cultural diversity, Life stories we admire, Jobs and employment, Environment and nature, Education, Family and friend, Entertainment and media, Science and technology, Social issues.

Cuốn Môn Hoá học gồm 9 chương cùng hệ thống câu hỏi luyện tập các phần: Ester - Lipid, Carbohydrate, Hợp chất chứa Nitrogen, Polymer, Pin điện và điện phân, Đại cương về kim loại, Nguyên tố nhóm IA và nhóm IIA, Sơ lược về dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất và phức chất, Thí nghiệm.

Cuốn Môn Lịch sử gồm 6 chủ đề: Thế giới trong và sau Chiến tranh lạnh; ASEAN: Những chặng đường lịch sử; Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chiến tranh giải phóng dân tộc và Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (từ tháng 8 năm 1945 đến nay); Công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay; Lịch sử đối ngoại của Việt Nam thời cận - hiện đại; Hồ Chí Minh trong lịch sử Việt Nam.

Cuốn Môn Sinh học gồm 4 chương: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, Quy luật di truyền và ứng dụng di truyền học người, di truyền học quần thể, Tiến hoá, Sinh thái học.

Bạn đọc sở hữu sách in sẽ được sử dụng miễn phí phiên bản sách điện tử trên Ebook365.vn (có hướng dẫn tại trang 2). Phiên bản sách điện tử có đầy đủ hướng dẫn giải bài tập, đáp án bài tập vận dụng và 2 đề thi thử (học sinh sẽ được sử dụng hệ thống thi thử online để làm bài thi thử).