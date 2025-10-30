Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết và hội đồng giám sát xổ số.

Văn bản được gửi đi sau khi Vụ 2 - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quay số mở thưởng, hoạt động kinh doanh xổ số của các công ty xổ số kiến thiết.

Theo đó, VKSND Tối cao cung cấp thông tin về hai vụ việc khác nhau, trong đó các đối tượng đột nhập vào công ty xổ số kiến thiết, tác động vào các quả bóng quay thưởng, làm sai lệch kết quả quay thưởng để các đối tượng hoạt động lô đề, cờ bạc.

“Nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật nêu trên là do công tác giám sát, kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng của hội đồng giám sát xổ số, công ty xổ số chưa chặt chẽ và đúng quy định. Công tác quản lý, bảo vệ chưa được đảm bảo, dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi vi phạm, đột nhập vào các phòng quay số trúng thưởng để thay đổi trọng lượng các quả bóng.

Việc phối hợp với các ngành chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật còn chưa chặt chẽ; công tác xử lý, ngăn chặn vi phạm chưa kịp thời”, công văn của VKSND Tối cao nêu rõ.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 30/2007 của Chính phủ và Thông tư số 75/2013 của Bộ Tài chính đã quy định đầy đủ, cụ thể về điều kiện của bóng, quy trình quản lý bóng, quy trình tổ chức quay số mở thưởng, công tác giám sát của hội đồng giám sát xổ số đối với hoạt động kinh doanh xổ số.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động của công ty xổ số kiến thiết và hoạt động của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục sơ hở tại các công ty xổ số kiến thiết.

Cùng với đó, chỉ đạo các công ty xổ số kiến thiết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp bảo vệ bằng nhiều hình thức để đảm bảo an toàn cho tài sản và công tác quay số mở thưởng diễn ra minh bạch.

“Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức quay số mở thưởng, kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng để làm rõ nguyên nhân vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.