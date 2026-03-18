“Ông lớn” đón đầu xu thế mới

Sun Group là doanh nghiệp mới nhất ghi tên mình vào danh sách các doanh nghiệp làm tài sản số thông qua pháp nhân là CTCP Tài sản số Việt Nam, doanh nghiệp được thành lập ngày 21/1/2026, đặt trụ sở tại tòa nhà Sun Ancora, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện Sun Group chưa chính thức lên tiếng về dự án này. Tuy nhiên, cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy công ty có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Sun Group nắm tỷ lệ chi phối với 64% vốn điều lệ.

Hai cổ đông còn lại là Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới sở hữu 35%, CTCP Chứng khoán Dầu khí nắm giữ 1%.

Trước đó, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán đã công bố kế hoạch tham gia xây dựng nền tảng giao dịch tài sản mã hóa.

Mới đây nhất, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đáp ứng các điều kiện tham gia chương trình thí điểm cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ. Công ty cũng đang thực hiện những bước cuối cùng để tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

CAEX được góp vốn bởi các thành viên trong hệ sinh thái VPBank, bao gồm Chứng khoán VPBank (VPBankS) và LynkiD. Bên cạnh các cổ đông trong nước, CAEX hợp tác chiến lược với các đối tác đầu ngành toàn cầu trong lĩnh vực hoạt động sàn giao dịch, thanh khoản và lưu ký.

Ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc CAEX chia sẻ: "Hiện tại chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở hạ tầng công nghệ và phát triển đội ngũ chuyên gia cũng như hoàn thiện khung hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo sẵn sàng cho việc triển khai chính thức. CAEX đề cao tính an toàn, bảo mật cũng như trải nghiệm mượt mà, đa dạng các lựa chọn cho nhà đầu tư".

Bên cạnh đó, các DN khác cũng đã sẵn sàng tham gia vận hành các nền tảng liên quan đến tài sản mã hóa, gồm: CTCP Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) thuộc hệ sinh thái Techcombank, CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIXEX (do Chứng khoán VIX làm cổ đông lớn), CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá Lộc Phát Việt Nam, SSI Digital, CTCP Sàn giao dịch mã hóa HD (do chứng khoán HDBank làm cổ đông lớn), CTCP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex, CTCP Sàn giao dịch tài sản số DNEX.

Trong đó, Vimexchange và CAEX là hai doanh nghiệp đáp ứng quy định ban đầu về vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết 05/2025/NQ‑CP và các hướng dẫn liên quan đặt ra cho đơn vị vận hành sàn giao dịch.

Với Vimexchange, cổ đông lớn nhất là Dược phẩm Vimeditmex nắm giữ 50% vốn điều lệ. Các cổ đông còn lại là Chứng khoán Hòa Bình (HBS), CTCP Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và CTCP Đầu tư & Phát triển Hòa Bình.

“Miếng bánh” không dành cho tất cả

Ngoài những doanh nghiệp nói trên, thị trường có thể sẽ đón nhận thêm những doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực tài sản số. Trong đó, Ngân hàng MB cũng đã chuẩn bị đón đầu xu thế bằng cách bắt tay với đối tác hàng đầu Hàn Quốc là Tập đoàn Dunamu.

Trong những lần chia sẻ trước đó, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB tỏ ra thận trọng khi nhắc đến "trend" này. Hiện MB đang gấp rút tham gia thị trường tài sản số và đánh giá đây là thị trường có triển vọng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ tham gia với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản số dựa trên sự hợp tác với đối tác Hàn Quốc.

Chưa kể việc phải đáp ứng quy định về vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, thị trường tài sản số tiềm ẩn nhiều rủi ro về công nghệ nên không dễ để thành công. Đây là lý do MB tiếp cận thị trường này một cách thận trọng.

“Đầu tiên phải an toàn, nên chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn về công nghệ. Không thể đảm bảo chắc chắn 100% nhưng phải đảm bảo khả năng tối đa về tính an toàn”, ông Lưu Trung Thái nói.

Ông Thái nêu dẫn chứng, tại Hàn Quốc có khoảng 30 doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ giao dịch nhưng chỉ vỏn vẹn 2 doanh nghiệp được coi là thành công (một trong hai doanh nghiệp này là đối tác đã ký hợp tác với MB trong việc triển khai dự án này).

“Cái khó ở đây liên quan đến kỹ thuật và an toàn”, ông Thái nói. “Nhưng chính vì khó nên chúng tôi mới muốn làm. Nếu dễ thì rất nhiều người làm được, khi đó mình sẽ chẳng còn lợi thế cạnh tranh”.

Chủ tịch MB cho rằng số đông tỏ ra hào hứng với tài sản số bởi theo thống kê của các sàn quốc tế, một lượng tiền số nhất định của người Việt Nam đang được giao dịch tại các sàn này. Vì vậy, nhiều người nghĩ đến chuyện làm thế nào để tham gia vào “miếng bánh” đó. Nhưng “miếng bánh” này lại không dễ có được.

“Chúng ta chỉ nên hiểu rằng giao dịch tài sản số là nhu cầu có thật của người Việt, trong khi các tài sản số do người Việt sở hữu lại đang được quản lý bởi những nền tảng khác, vậy thì tại sao không phải do người Việt Nam quản lý? Tại sao không hợp thức hoá tài sản này để biến nó trở thành nguồn lực. Do vậy, ai cũng thấy hào hứng, nhưng cái hào hứng ấy cũng chứng minh được rằng không phải ai cũng có thể cung cấp được dịch vụ này bởi yêu cầu rất cao về mặt công nghệ”.

Ông Thái nói thẳng: “Các doanh nghiệp Việt Nam nếu không có hợp tác quốc tế thì chưa đủ trình độ để có thể cung cấp các dịch vụ về giao dịch tài sản số, đặc biệt là các vấn đề về an toàn, bảo mật luôn được ưu tiên số 1”.

Trên thực tế, tài sản số đòi hỏi tốc độ xử lý giao dịch lớn hơn rất nhiều lần so với tốc độ xử lý giao dịch ngân hàng. Cộng với yêu cầu cực cao về an toàn, bảo mật, ngân hàng bắt buộc phải có hợp tác với đối tác quốc tế có kinh nghiệm.

Do vậy, việc tiếp cận một cách thận trọng, tìm ra đối tác tốt nhất để hợp tác, dùng kinh nghiệm của mình, học tập công nghệ của đối tác mới có thể vận hành một cách chuẩn mực, thay vì mải mê “bắt trend” mà “huyễn hoặc” về khả năng của mình.