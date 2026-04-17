Tại Hội thảo "Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh" do Báo Tuổi trẻ tổ chức chiều 17/4, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định cơ quan này không đặt nặng việc tăng thu hay xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình người dân thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thay vào đó, theo ông Sơn, ngành thuế muốn thu đúng, thu đủ. Việc thiết kế và quản lý đều đảm bảo nguyên tắc "đúng, đủ". Việc hỗ trợ người dân nhằm hạn chế tối đa vi phạm, tránh bị xử phạt cũng là trách nhiệm của từng cán bộ công chức, từng cơ quan thuế địa phương.

Tuy nhiên, thời gian qua, trong quá trình chuyển đổi từ phương thức nộp thuế khoán sang thuế kê khai, có những vấn đề phát sinh do quá trình giao tiếp. Việc truyền tải thông tin chưa thỏa đáng, chưa giải tỏa được bức xúc của người dân.

Với lý do trên, lãnh đạo Cục Thuế gửi lời xin lỗi tới các hộ kinh doanh và những sự việc trên sẽ được phía cơ quan thuế dần khắc phục.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế thông tin về việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai của các hộ kinh doanh. Ảnh: BTC

Từ trước đến nay, với phương thức thuế khoán đơn giản, người dân chỉ tập trung vào việc kinh doanh là chính. Hiện nay, các hộ kinh doanh phải thực hiện thêm công tác kế toán hoặc thao tác trên ứng dụng. Thời gian đầu, bà con không tránh khỏi khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, đại diện cơ quan thuế cam kết sẽ kiên nhẫn, đồng hành cùng hộ kinh doanh nộp thuế. Ngoài ra, thời gian tới, hệ thống mới của ngành thuế được thiết kế sẽ có nhiều tiện ích cho hộ kinh doanh.

Cũng tại sự kiện, ông Mai Sơn đã đưa ra các con số ấn tượng sau 3 tháng chính thức thực hiện chuyển từ thuế khoán sang kê khai.

Cụ thể, toàn quốc có khoảng 5,5 triệu hộ kinh doanh, trong đó, có hơn 3 triệu hộ kinh doanh hoạt động cố định. Ước tính 2,3 triệu hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng phần mềm eTax Mobile để kê khai thuế.

Tới nay, mặc dù chưa hết thời hạn kê khai thuế (kỳ kê khai đầu tiên là quý I/2026, nộp tờ khai trước 30/4/2026), nhưng cơ quan thuế đã nhận được 1,5 triệu hồ sơ khai thuế trước hạn của gần 1,2 triệu hộ kinh doanh.

Vừa qua, một số cơ quan thuế địa phương yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm ngừng xuất hóa đơn điện tử. Liên quan đến thông tin này, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn khẳng định: "Cục đã có văn bản yêu cầu các cơ quan thuế từng thông báo bà con dừng sử dụng hóa đơn hoặc cảnh báo xử phạt thì phải thu hồi ngay. Hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, nếu có nhu cầu, vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử". Ông Sơn cho hay, theo thiết kế chính sách, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, còn những trường hợp dưới ngưỡng này không bắt buộc phải sử dụng để giảm gánh nặng về chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, hộ kinh doanh vẫn được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như bình thường.