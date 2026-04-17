Liên quan đến việc một số cơ quan thuế địa phương yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, thậm chí cảnh báo sẽ xử phạt nếu tiếp tục sử dụng, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương.

Theo đó, các cơ quan thuế địa phương không yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp.

Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Cục Thuế khẳng định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định.

Hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu, không phải làm thủ tục bổ sung.

Theo quy định tại Nghị định số 70/2025 và Nghị định số 68/2026 của Chính phủ, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Với các hộ có quy mô nhỏ, doanh thu thấp (bao gồm nhóm từ 500 triệu đồng/năm trở xuống), pháp luật không quy định bắt buộc sử dụng.

Việc triển khai hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực khi nhiều hộ kinh doanh dù có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn có nhu cầu sử dụng nhằm minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng và khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức. Thực tế, các hộ kinh doanh này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo đúng quy định.

“Cục Thuế không hạn chế nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh”, cơ quan này cho hay.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số thuế cơ sở liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, Cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn của Cục Thuế để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp thì kịp thời thu hồi, hủy bỏ, thay thế theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cục Thuế cũng cho biết đã tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn, báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh; khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.