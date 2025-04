Hãng tin CNN dẫn lời bà Noem ngày 21/4 cho hay, vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem. Ảnh: Ohio Capital Journal

Một nguồn tin từ lực lượng hành pháp Mỹ tiết lộ, Mật vụ, cơ quan chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho Bộ trưởng An ninh Nội địa, đã xem lại cảnh quay từ camera an ninh của nhà hàng Capital Burger và phát hiện một nam giới da trắng chưa rõ danh tính, đeo khẩu trang y tế đã lấy trộm túi xách của nữ bộ trưởng trước khi rời khỏi nhà hàng.

Theo các điều tra viên, tên trộm đã lấy cắp bằng lái xe, thuốc, chìa khóa căn hộ, hộ chiếu, thẻ ra vào Bộ An ninh Nội địa Mỹ, túi đựng đồ trang điểm, séc trắng và khoảng 3.000 USD tiền mặt của bà Noem.

Khi được hỏi tại sao bộ trưởng lại mang nhiều tiền mặt như vậy trong túi, phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Tricia McLaughlin cho biết: "Toàn thể gia đình bộ trưởng, gồm cả con và cháu đều có mặt tại Washington và bà đã rút tiền mặt để mời gia đình đi ăn tối, tham gia các hoạt động và mua quà Phục sinh".

Theo hãng tin NBC, hiện chưa rõ tên trộm có biết chiếc túi đó thuộc về một bộ trưởng nội các hay không. Trước khi trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa, bà Noem là Thống đốc bang Nam Dakota và từng là thành viên Hạ viện.