Chiều nay, Bộ Dân tộc và Tôn giáo họp kiểm tra công tác chuẩn bị đối với việc tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Cuộc họp của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về công tác chuẩn bị cho việc tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Tuấn Ninh

Dự cuộc họp có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các Thứ trưởng Hồ Văn Niên, Y Thông, Nông Thị Hà và đại diện các vụ, đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, ông Lò Quang Tú - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo - đại diện các vụ, đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai một số nội dung triển lãm.

Theo đó, không gian triển lãm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được chia làm 4 khu, gồm: không gian nhận diện chung; khu trưng bày về công tác dân tộc; khu trưng bày thành tựu lãnh đạo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; khu trưng bày về thành tựu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đến thời điểm này, các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho triển lãm đã và đang tích cực hoàn thiện những phần việc được giao.

Các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến vào phương án triển lãm. Trong đó, các ý kiến đều tập trung nhấn mạnh về ý nghĩa quan trọng của sự kiện, đồng thời khẳng định gian triển lãm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải kể lại được hành trình phát triển vượt bậc của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong 80 năm qua nhờ sự chăm lo, quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó là những đóng góp của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong suốt hành trình bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tuấn Ninh

Triển lãm cũng không chỉ là các con số, hình ảnh minh họa mà còn là những câu chuyện xúc động về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và vươn lên của đồng bào các dân tộc; sự đồng hành của đồng bào dân tộc, tôn giáo trong quá trình dựng nước, giữ nước và khi đất nước hội nhập phát triển.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo - đơn vị được giao chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của triển lãm - tiếp thu ý kiến đóng góp để thiết kế gian triển lãm bảo đảm hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, làm nổi bật được đặc trưng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đồng thời thu hút được người xem.

Trong đó, theo Bộ trưởng, chủ đề xuyên suốt của triển lãm là nhìn lại quá khứ để thấy được thành tựu hôm nay, từ đó đồng bào các dân tộc, tôn giáo tiếp tục tự hào, vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Đối với khu vực trưng bày về công tác dân tộc phải thể hiện được tinh thần đại đoàn kết các dân tộc; quá trình đồng bào vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, bản làng phồn thịnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Tuấn Ninh

Đối với khu vực trưng bày về công tác tín ngưỡng và tôn giáo, theo Bộ trưởng, cần thể hiện được chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc; sự đóng góp tích cực của các tôn giáo vào sự phát triển của đất nước.

Khu vực trưng bày thành tựu về xóa nhà tạm, nhà dột nát phải khẳng định được đây là công trình quốc gia đặc biệt, thể hiện ý Đảng, tình dân; nêu bật được nền tảng của phong trào cả nước cùng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát vì một mục tiêu chung là giúp đồng bào an cư, lạc nghiệp, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cũng theo Bộ trưởng, triển lãm phải tạo được điểm nhấn thông qua việc kết hợp nhiều hình thức như: trưng bày ảnh, hiện vật (trang phục của 53 dân tộc thiểu số, một số nhạc cụ tiêu biểu, mô hình nhà ở tiêu biểu…); có sự hỗ trợ công nghệ để người xem tham gia các hoạt động trải nghiệm.