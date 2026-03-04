Tại buổi tiếp xã giao, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín bày tỏ vinh dự khi được gặp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; đồng thời đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xã giao ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam

Ngài Alejandro Negrín cho biết mặc dù khoảng cách địa lý xa nhưng cả hai nước có rất nhiều điểm tương đồng, cùng với đó là mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng qua hơn 50 năm hợp tác.

“Trong khuôn khổ chuyến thăm này, chúng tôi mong muốn cùng với Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương; đặc biệt là trong các lĩnh vực về phát triển nông nghiệp, chuyển đổi khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm thủ công, y tế cổ truyền, du lịch, giáo dục và bình đẳng giới”, ngài Alejandro Negrín nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi tiếp xã giao

Phát biểu tại buổi tiếp xã giao, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định Mexico có vị trí chiến lược và là đối tác tiềm năng lớn ở khu vực Mỹ Latinh của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Nhấn mạnh Việt Nam và Mexico đều là quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định đây là tiềm năng rất lớn để hợp tác với nhau.

“Cả hai nước đều tiến tới sự bình đẳng, tự do và chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số và người bản địa đều phát triển, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp xã giao

Mục tiêu là vì con người

Chia sẻ thông tin với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa ra chủ trương nhất quán là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo được hoạt động trong khuôn khổ pháp luật cũng như hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo.

Mục tiêu lớn nhất của Việt Nam là chăm lo cho mọi người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, ngày càng có cuộc sống ấm no, đầy đủ hơn về vật chất, tinh thần, nhất là về y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội…

“Hiện nay, Việt Nam đã dành riêng một Chương trình Mục tiêu quốc gia cho người dân tộc thiểu số. Trẻ em Việt Nam được đi học miễn phí, được lo bữa ăn trưa. Đặc biệt, Việt Nam đã quyết định xây dựng trường liên cấp tại các xã vùng biên giới, hải đảo. Cùng với đó, mọi người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo đều được cấp bảo hiểm y tế”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Quang cảnh buổi Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp xã giao ngài Alejandro Negrín, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Mexico tại Việt Nam

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định: “Sau nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam là quốc gia chịu nhiều đau thương nhất trên thế giới. Chúng tôi hiểu giá trị của hòa bình và trách nhiệm chăm lo cho người dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đường lối nhất quán của chúng tôi là độc lập, tự chủ và làm bạn, làm đối tác với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có tiềm năng, điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác như Việt Nam và Mexico”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng bày tỏ tán thành cao đối với những sáng kiến hợp tác của phía Mexico đề xuất. Đây đều là những vấn đề Việt Nam đang mong đợi và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn trong thời gian tới, Việt Nam và Mexico tiếp tục phối hợp xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách; đồng thời tham vấn lẫn nhau giúp cho việc quản lý lĩnh vực dân tộc, tôn giáo tốt hơn để mọi người dân của hai nước đều được thụ hưởng thành quả.

“Thông qua ngài Đại sứ, tôi muốn có nhiều hơn các đoàn của cơ quan quản lý nhà nước về dân tộc, về tôn giáo của hai nước thăm hỏi, trao đổi đoàn để tìm hiểu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất.