Tại buổi tiếp, Đại sứ Tshering W. Sherpa khẳng định, giao lưu nhân dân giữa hai nước đã góp phần kết nối quan hệ hợp tác Ấn Độ và Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đại sứ Tshering W. Sherpa cho biết, sắp tới Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tham gia Lễ hội các dân tộc Ấn Độ tại Thủ đô New Delhi.

“Chuyến thăm của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đến Ấn Độ là sự kiện đặc biệt quan trọng. Vì thế, chúng tôi mong muốn có sự chuẩn bị tốt nhất", Đại sứ nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ vui mừng khi quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972, đến tháng 9/2016 đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, trong sự kiện Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam được cung rước xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến Việt Nam. Sự kiện này góp phần rất quan trọng không chỉ cho Đại lễ Phật đản Vesak mà còn kết nối toàn cầu, kết nối sự nhân ái, kết nối tính thiện của con người.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao việc tổ chức Lễ hội các dân tộc Ấn Độ. Bộ trưởng cho rằng, đây là sự kiện quan trọng, không chỉ với riêng Ấn Độ mà còn với nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, để cùng nhìn nhận, đánh giá, chăm lo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các dân tộc, giúp các dân tộc được bình đẳng, đoàn kết, cùng tiến bộ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, giống như Ấn Độ, dân tộc và tôn giáo là những vấn đề mang tính chiến lược của Việt Nam. Theo đó, Việt Nam coi việc đoàn kết dân tộc và tôn giáo là mục tiêu chiến lược, là thành tố quan trọng quyết định trong việc thực hiện thành công đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Chúng tôi muốn đến thăm Ấn Độ và tham dự Lễ hội các dân tộc Ấn Độ để có thể chứng kiến, học tập, từ đó rút kinh nghiệm cho chính mình để làm tốt hơn công tác dân tộc, tôn giáo tại Việt Nam”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và phái đoàn Ấn Độ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tổ chức đoàn công tác do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Ấn Độ. Bộ trưởng mong muốn trong khuôn khổ sự kiện này, Việt Nam và Ấn Độ sẽ ký các bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng rằng, với tình cảm, sự tôn trọng, trách nhiệm, các hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia sẽ đi vào thực chất, có chiều sâu hơn nữa.