Bộ trưởng cho biết, tháng 12/2025, Bộ đã phê duyệt lựa chọn một bộ sách giáo khoa thống nhất.

Thời điểm đó, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các địa phương thống kê, dự báo, lập kế hoạch để sản xuất, cung ứng, nhằm đảm bảo lộ trình cung cấp đầy đủ.

Tuy nhiên, năm nay có một số đặc thù, trong đó một số địa phương thực hiện miễn phí sách giáo khoa nên phụ huynh có tâm lý chờ chủ trương này nên chưa mua sách giáo khoa. Bên cạnh đó, một số trường chưa đặt đầy đủ bộ sách giáo khoa để nhà xuất bản có kế hoạch cung ứng.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch, dự báo nhu cầu tại từng địa phương, từng môn học chưa chính xác dù năm nay có thuận lợi hơn khi chỉ còn một bộ sách giáo khoa.

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tạo tại Phiên giải trình sáng 20/9. Ảnh: Báo Nhân dân

Bộ trưởng cho biết, những năm trước có 3 bộ sách nên khi các địa phương thống kê nhu cầu, các nhà xuất bản có thể chủ động in dư tương đối nhiều, vì vậy ít xảy ra tình trạng thiếu sách.

Năm nay chỉ còn một bộ sách nhưng nhà xuất bản dự tính số lượng in dư không lớn, dẫn đến tình trạng thừa, thiếu cục bộ trong quá trình cung ứng, trong đó thiếu một số môn. Nguyên nhân là cách thực hiện vẫn chủ yếu như trước: nhà xuất bản dựa trên số liệu do các địa phương thống kê, báo cáo.

Ông Sơn thông tin đến 17h ngày 19/9, số lượng sách giáo khoa còn thiếu, chưa đến tay học sinh là 900.000 cuốn, tương đương 99,75% số sách đã đến tay học sinh, còn 0,25% chưa được cung ứng.

"Chúng tôi tin rằng một vài ngày tới các nhà xuất bản, công ty cung ứng sách sẽ làm việc rất tích cực để cung ứng đầy đủ sách đến tay người học", Bộ trưởng nói. Ông đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, cho biết sẽ giám sát kỹ hơn việc lập kế hoạch, dự báo số lượng sách giáo khoa.

Ông khẳng định tình trạng này sẽ không để xảy ra trong năm học tới, bởi việc dự báo số lượng học sinh, môn học phải đi kèm tính toán lượng sách dự phòng.

“Bộ trưởng đề nghị các địa phương thống kê nhu cầu sách kỹ hơn. Bộ sẽ thiết lập cơ chế giảm bớt khâu trung gian, tăng cường cung cấp sách tại các trường, từ đó hạn chế việc phụ huynh phải mua sách bên ngoài.

Người đứng đầu ngành Giáo dục cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ đã có kế hoạch đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm học này sẽ rà soát đồng bộ chương trình sách giáo khoa.

Với những nội dung còn bất cập trong nhiều năm, Bộ đã có điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, lần rà soát này sẽ được thực hiện đồng bộ, toàn diện hơn. Trong đó, Bộ sẽ rà soát kỹ chương trình giáo dục để phù hợp với bối cảnh mới, phát triển toàn diện năng lực người học, đặc biệt là những năng lực cần thiết trong bối cảnh mới.

Đồng thời, Bộ cũng tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng, lối sống, trách nhiệm xã hội, giảm thời lượng môn học không còn phù hợp, không thiết thực.