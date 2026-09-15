Các địa phương còn thiếu hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa

Tại Hội nghị giao ban báo chí trung ương ngày 15/9, Bộ GD-ĐT thông tin, đến 18h ngày 14/9, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn SGK.

Bộ GD-ĐT cho hay, từ giữa tháng 8/2026, báo chí phản ánh tình trạng thiếu SGK cục bộ tại một số địa phương. Ngay sau đó, Bộ GD-ĐT liên tiếp ban hành văn bản yêu cầu cung ứng đủ sách trước ngày khai giảng.

Tuy nhiên, sau ngày khai giảng năm học 2026-2027, một số địa phương vẫn thiếu SGK. Trước tình hình này, ngày 9/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về tình hình cung ứng SGK.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ ban hành kế hoạch xử lý tình trạng thiếu SGK. Các nhiệm vụ gồm rà soát, xác định chính xác nhu cầu và số lượng sách còn thiếu; điều chuyển ngay SGK từ nơi thừa sang nơi thiếu; tiếp tục in, cung ứng bổ sung những đầu sách còn thiếu, công khai điểm bán, đường dây nóng và các kênh đặt hàng trực tuyến; cung cấp miễn phí SGK điện tử trong thời gian chờ bản in....

Sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống"

Theo số liệu tổng hợp của NXB Giáo dục Việt Nam, đến hết ngày 14/9, tổng nhu cầu SGK được cập nhật là 245,94 triệu bản; kế hoạch in là 228,9 triệu bản. Đến nay, NXB đã cung ứng đến các địa phương khoảng 236,6 triệu bản SGK.

Chiều 14/9, Bộ GD-ĐT tổ chức họp trực tuyến với Sở GD-ĐT 34 tỉnh, thành phố để tiếp tục rà soát, chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu SGK. Theo số liệu tổng hợp, đến 18h ngày 14/9, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn SGK.

Bộ đã chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay SGK trong ngày 15/9. Trong đó, ưu tiên những học sinh chưa có sách hoặc thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục cập nhật, báo cáo trước 16h ngày 15/9 để xử lý ngay những trường hợp còn thiếu, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách phục vụ học tập.

Bộ GD-ĐT nhận trách nhiệm trong dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu SGK

Theo Bộ GD-ĐT, tình trạng thiếu SGK xuất phát từ nhiều yếu tố mới trong năm học 2026-2027: lần đầu sử dụng một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc; một số địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp SGK; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp làm thay đổi nhu cầu. Trong khi đó, thời gian từ khi xác định đầy đủ nhu cầu đến lúc phải đáp ứng rất ngắn, còn quá trình sản xuất, in và cung ứng cần thời gian chuẩn bị.

Về chủ quan, Bộ GD-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu SGK trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và cung ứng của NXB Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ; việc xử lý một số hạn chế trong cung ứng, điều phối nguồn sách chưa đủ nhanh và linh hoạt.

Tại một số địa phương, việc đăng ký và phối hợp cung ứng chưa chủ động, dẫn đến khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và thông tin phục vụ cung ứng. Việc cập nhật nhu cầu phát sinh, nhất là sau những thay đổi về tổ chức trường, lớp, chính sách hỗ trợ SGK và nhu cầu mua thêm của học sinh, phụ huynh, cũng chưa kịp thời.

Bộ GD-ĐT nhìn nhận, tình trạng thiếu cục bộ SGK tại một số địa phương có trách nhiệm của Bộ, NXB Giáo dục Việt Nam và các địa phương. Bộ cho rằng đây là tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục, không để lặp lại trong những năm học tiếp theo, nhất là ở khâu theo dõi, dự báo, kết nối dữ liệu, kiểm tra, đôn đốc và điều phối khi nhu cầu thực tế có biến động.

Về lâu dài, Bộ sẽ rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý SGK theo hướng xác định đây là sản phẩm, dịch vụ công, mặt hàng thiết yếu đặc thù. Bộ cũng sẽ quản trị toàn bộ chuỗi cung ứng dựa trên dữ liệu thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ chế dự phòng, điều phối linh hoạt, bảo đảm cung ứng chủ động, ổn định ngay từ đầu mỗi năm học.

Bộ nói gì về việc điều chỉnh SGK?

Bộ GD-ĐT cũng cho biết đang triển khai rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông và SGK theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Theo Bộ, mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, pháp luật và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông. Việc rà soát được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục, không làm gián đoạn hoặc gây xáo trộn không cần thiết hoạt động dạy và học.