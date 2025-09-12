Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, quyết định công nhận Hiệu trưởng mới đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn của Đại học Nha Trang trong thời kỳ mới. Ông nhấn mạnh, đầu tư cho giáo dục là cần thiết, nhưng yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững vẫn nằm ở nội lực của chính nhà trường. Vì vậy, Đại học Nha Trang phải phấn đấu trở thành một trong những đại học hàng đầu khu vực, đặc biệt trong nghiên cứu và phát triển kinh tế biển - lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trao quyết định công nhận tiến sĩ Quách Hoài Nam là Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang. Ảnh: X.N

Người đứng đầu Bộ GD-ĐT cũng cho biết Nghị quyết 71 đã xác định Đại học Nha Trang là đơn vị quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ, góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ông kêu gọi tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nỗ lực vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế trường đại học vùng.

Bộ trưởng đồng thời gửi lời cảm ơn tới GS.TS Trang Sĩ Trung, Hiệu trưởng tiền nhiệm, vì những đóng góp to lớn trong suốt 10 năm dẫn dắt nhà trường.

Tân Hiệu trưởng ĐH Nha Trang ông Quách Hoài Nam trong lễ nhậm chức. Ảnh: N.X

Trong phát biểu nhậm chức, tân Hiệu trưởng Quách Hoài Nam bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn đồng thời là trách nhiệm nặng nề. Ông cho biết, sau 66 năm hình thành và phát triển, từ một trường thủy sản, Đại học Nha Trang đã trở thành một trường công lập đa ngành có uy tín. Hướng tới năm 2030, nhà trường đặt mục tiêu trở thành đại học vùng hàng đầu Nam Trung Bộ, nổi bật trong lĩnh vực khoa học biển, thủy sản, du lịch và kinh tế biển.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo ĐH Nha Trang cùng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: X.N

“Tôi ý thức rõ vai trò của mình và cam kết sẽ làm việc cùng tập thể lãnh đạo, giảng viên và sinh viên để đưa ĐH Nha Trang tiến xa hơn. Tôi kêu gọi mọi người cùng nhau thắp sáng ngọn lửa khát vọng và trách nhiệm, chung tay xây dựng trường trở thành niềm tự hào của ngành giáo dục và tỉnh Khánh Hòa”, tân Hiệu trưởng nói.