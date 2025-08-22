Theo đó điểm chuẩn xét từ điểm thi tốt nghiệp, đối với tổ hợp có môn Toán (hệ số 1) điểm chuẩn cao nhất là 27 thuộc về ngành Marketing và Luật. Nhiều ngành có điểm chuẩn ở mức 23-25. Đối với tổ hợp có môn Toán hệ số 2 hoặc môn Tiếng Anh hệ số 2, điểm chuẩn ngành Marketing và Luật vẫn cao nhất là 25,47.

Điểm chuẩn các phương thức xét từ điểm thi tốt nghiệp, điểm đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM và đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Nha Trang là trường duy nhất trên cả nước không công bố điểm sàn xét tuyển mà dự báo điểm chuẩn so với mức năm ngoái để thí sinh tự nộp hồ sơ.

PGS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Nha Trang cho hay, nhà trường không công bố điểm sàn mà chủ yếu thông tin cho các thí sinh về điểm chuẩn các năm trở lại đây và dự báo năm nay giảm so với năm trước để thí sinh có định hướng rõ hơn.