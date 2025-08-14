Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định công nhận ông Quách Hoài Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang giữ chức Hiệu trưởng trường này từ ngày 14/8.

Ông Quách Hoài Nam, sinh năm 1974, quê gốc Thái Bình (cũ). Ông là cựu sinh viên Trường Đại học Nha Trang, sau đó học thạc sĩ và tiến sĩ ở trường này. Trước khi được công nhận giữ chức Hiệu trưởng ông là giảng viên cao cấp và Phó hiệu trưởng nhà trường.

Ông Quách Hoài Nam, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang từ 14/8

Trường Đại học Nha Trang có tiền thân là Khoa Thủy sản, thuộc Học viện Nông Lâm Hà Nội, được thành lập vào ngày 1/8/1959, sau đó được tách ra và lấy tên là Trường Thủy sản vào ngày 16/8/1966.

Năm 1976, Trường chuyển từ TP Hải Phòng vào TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và lần lượt đổi tên thành Trường Đại học Hải sản (năm 1977) và Trường Đại học Thủy sản (năm 1980).

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có quyết định đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang. Trường Đại học Nha Trang là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GD-ĐT.