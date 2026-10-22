Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nêu, không có rạp chiếu phim thì người dân sẽ xem phim ở đâu, không thể phát triển được điện ảnh và "chẳng lẽ suốt ngày xem tivi".

Sáng 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ 3 dự án: Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Phát biểu tại tổ TP Hà Nội, với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra định hướng cần có chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa.

Bộ trưởng đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, luật cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Bộ trưởng VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu sáng nay

Theo Bộ trưởng, chủ trương dành quỹ đất cho văn hóa đã được đề cập trong nhiều văn bản, nhưng việc triển khai trên thực tế chưa thực sự nghiêm túc. Hiện nay, nhiều nơi còn thiếu thiết chế, không gian văn hóa để bảo đảm sinh hoạt và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Bà bày tỏ các khu đô thị ban đầu trước khi xây dựng có quy hoạch đất đai dành cho văn hóa nhưng đến khi hoàn thiện thì "đi mỏi chân không thấy, chỉ có nhà san sát, rất bức bối về không gian...".

Dẫn chứng trong điện ảnh, Bộ trưởng cho rằng, một trong những giải pháp quan trọng để phát triển điện ảnh là phải có rạp chiếu phim nhưng hiện hệ thống rạp còn rất thiếu. Theo bà, không có rạp chiếu phim thì người dân sẽ xem phim ở đâu, không thể phát triển được điện ảnh và "chẳng lẽ suốt ngày xem tivi".

Tại TPHCM và một số địa phương sau sắp xếp, các doanh nghiệp đã tận dụng nhà văn hóa cấp quận dôi dư để cải tạo thành trung tâm chiếu phim, thu hút đông người dân đến xem, tham gia hoạt động giải trí. Bộ trưởng đánh giá đây là một hướng khai thác cơ sở hiện có cần được quan tâm khi xây dựng chính sách ưu tiên quỹ đất và phát triển thiết chế văn hóa.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất, trụ sở, cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đất thu hồi từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Theo khảo sát của Bộ VH-TT-DL, chỉ hơn 50% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng các tiêu chí, số còn lại chưa đáp ứng yêu cầu.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập, nhiều trụ sở, cơ sở dôi dư không còn phù hợp với việc bố trí địa điểm như trước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: "Không có rạp chiếu phim thì người dân sẽ xem phim ở đâu, không thể phát triển được điện ảnh và "chẳng lẽ suốt ngày xem tivi""

Đối với hoạt động lấn biển, Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định không làm ảnh hưởng, xâm hại đến yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên bảo đàm đồng bộ với pháp luật về di sản văn hóa.

Khu vực ven sông, ven biển có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong quá trình phát triển kinh tế biển và triển khai hoạt động lấn biển, cần quan tâm bảo đảm yêu cầu bảo vệ di sản. ​

Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định về yêu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở của cá nhân trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nơi có khả năng tác động đến di tích, di sản thế giới phải thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Về cải tạo nhà ở, bà Thanh cho rằng cấn có quy định đối với việc cải tạo, sửa chữa nhà ở là di tích; nhà ở thuộc danh mục kiểm kê di tích của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích, khu vực di sản thế giới, vùng đệm của khu vực di sản thế giới hoặc nhà ở có khả năng tác động đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan văn hóa của di tích, di sản thế giới thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.