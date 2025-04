Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an - cùng đoàn công tác chiều nay đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích Căn cứ Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Lương Tam Quang dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: Phương Thúy

Tại đây, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn đã dành phút mặc niệm, thực hiện nghi lễ dâng hương, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bia Chiến thắng; dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ, Tượng đài cố Bộ trưởng Phạm Hùng; dâng hương trước tượng đài Nhà truyền thống an ninh vũ trang Miền Nam tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Căn cứ Ban an ninh Trung ương Cục miền Nam. Ảnh: Phương Thúy

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang cũng tham dự Lễ khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Dự án này được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư trên 65,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, là một trong những công trình, dự án trọng điểm được Thủ tướng Chính phủ chọn cùng cả nước khởi công, khánh thành đồng loạt để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Dự án đã cải tạo, sửa chữa một số hạng mục, công trình, lắp đặt trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong trưng bày hiện vật, trình chiếu phim tư liệu bằng công nghệ 3D mapping. Không gian trưng bày mới không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích, mà còn tạo nên điểm nhấn sinh động, hấp dẫn cho khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ trong hành trình tìm hiểu về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là nơi lưu lại những chứng tích, những kỷ niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng hết sức gian khổ, hy sinh, nhưng rất đỗi tự hào của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cùng bao cán bộ, chiến sỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Di tích không chỉ có giá trị đặc biệt đối với công tác giáo dục truyền thống, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, nhất là đối với các thế hệ trẻ Việt Nam.