Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang hôm nay tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 tại TP Vị Thanh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ đồng tình chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh, không tổ chức ĐVHC cấp huyện, sắp xếp lại ĐVHC cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, 63 tỉnh, thành trong cả nước sẽ sáp nhập còn 34 đơn vị, trong đó có 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

“Nếu sắp tới Quốc hội thông qua đề án sáp nhập thì Hậu Giang, Sóc Trăng hợp nhất với Cần Thơ, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo dự thảo đề án sắp xếp ĐVHC TP Cần Thơ trong tương lai có diện tích trên 6.400km2 với quy mô dân số hơn 4 triệu người; 99 đơn vị hành chính trực thuộc.

Ba địa phương này có 2.811 trụ sở, sau sáp nhập sử dụng 2.558 trụ sở cho ĐVHC mới; dôi dư 255 (Cần Thơ dư 143 trụ sở, Hậu Giang là 110 và Sóc Trăng 2).

Người đứng đầu Quốc hội yêu cầu sau khi sáp nhập, các địa phương phải có phương án sử dụng, không bỏ trống, lãng phí trụ sở dôi dư. Trong đó, ưu tiên nâng cấp, sửa chữa làm trường học, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm nơi sinh hoạt của văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhân dân…

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương phải bố trí lực lượng công an bám sát địa bàn cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng khu công nghiệp, phát triển khu công nghệ cao, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, du lịch…

TP Cần Thơ là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm ở trung tâm ĐBSCL với diện tích tự nhiên 1.440,4 km2; dân số hơn 1,3 triệu người; 9 quận, huyện. Sóc Trăng là tỉnh có vị trí quan trọng trong khu vực duyên hải phía đông vùng ĐBSCL với diện tích 3.298,2 km2, dân số hơn 1,6 triệu người, 11 huyện, thị xã, thành phố. Hậu Giang diện tích 1.662,23 km2, gần 1 triệu dân số; 8 huyện, thị xã, thành phố - nằm trong hai tuyến hành lang kinh tế động lực gồm: Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau kết nối với TPHCM; và cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng kết nối các tỉnh Nam sông Hậu.