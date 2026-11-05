Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp theo dõi tiến độ chuyển đổi số, chịu trách nhiệm nếu để chậm các nhiệm vụ đến hạn ngày 30/11.

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ. Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng từng đơn vị trực tiếp theo dõi tiến độ, chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Y Thông, Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại cuộc họp, đại diện các vụ, đơn vị đã báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung vào những công việc cần hoàn thành trong hai tháng cuối năm. Đối với 36 nhiệm vụ có thời hạn do Bộ trưởng giao tại Công văn số 2077/BDTTG-TTCĐS, các đơn vị đã hoàn thành 23 nhiệm vụ, 13 nhiệm vụ còn lại đang triển khai.

Các đại biểu cũng thảo luận về khả năng sử dụng nguồn vốn trong hai tháng cuối năm, việc chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ đấu thầu và những nội dung cần chuyển tiếp sang đầu năm 2027. Một số ý kiến đề nghị xác định rõ đơn vị chủ trì, đầu mối phối hợp và thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ còn lại.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ chuyển đổi số

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các đơn vị rà soát công việc trong hai tháng cuối năm, bám sát tiến độ của Bộ và Ban Chỉ đạo quốc gia. Các Thứ trưởng là thành viên Ban Chỉ đạo cần xem xét nội dung Trung tâm Chuyển đổi số đã chuẩn bị, góp ý cụ thể về những việc phải làm trong tháng 11 và tháng 12.

Đối với các nhiệm vụ đến hạn ngày 30/11, Bộ trưởng yêu cầu hoàn thành đúng hoặc trước thời hạn. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các nhiệm vụ được giao. Người đứng đầu phải phân công rõ việc cho từng chuyên viên, trực tiếp theo dõi, đánh giá KPI và giải trình khi có vướng mắc làm đình trệ công tác tài chính hoặc việc thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 20/11, các đơn vị phải báo cáo kết quả công việc tháng 11, đồng thời đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ tháng 12. Bộ trưởng yêu cầu báo cáo chi tiết, thực chất. Trung tâm Chuyển đổi số phải rà soát toàn bộ báo cáo đã lập để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Bộ trưởng giao Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp với Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi và các đơn vị liên quan hoàn thành việc nhập dữ liệu từ nay đến ngày 15/11, đặc biệt là số liệu tài chính. Trung tâm Chuyển đổi số đồng thời phối hợp với Văn phòng và các cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành khai thác, sử dụng dữ liệu.

Đến ngày 20/11, các đơn vị phải chạy thử, đánh giá phần mềm KPI theo hiện trạng để phục vụ công tác đánh giá năm 2026. Sang năm 2027, việc đánh giá sẽ được điều chỉnh trên cơ sở đề án vị trí việc làm mới. Nếu không tự triển khai được phần mềm, các đơn vị cần đề xuất phương án khắc phục vướng mắc.

Về tài chính, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Tài chính rà soát tổng nguồn vốn, khả năng chi tiêu trong hai tháng cuối năm và chuẩn bị nội dung chuyển tiếp sang đầu năm 2027. Vụ phải kịp thời hướng dẫn các đơn vị dự toán, phân công cụ thể lãnh đạo và công chức theo dõi, kiểm tra từng nhiệm vụ.

Riêng đối với công tác mua sắm, Trung tâm Chuyển đổi số và Văn phòng phải thống nhất đầu mối, chuẩn bị ngay hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thầu, tránh chờ đến khi có kế hoạch mới bắt đầu triển khai.