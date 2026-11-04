Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan lấy chất lượng chính sách và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo trong phối hợp công tác dân tộc, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết và ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2026 - 2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh, đánh giá cao các cơ quan đã thống nhất tổ chức ký kết quy chế phối hợp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chương trình phối hợp nhằm tăng cường gắn kết hoạt động lập pháp, thẩm tra, giám sát với quản lý nhà nước; bổ sung căn cứ hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chương trình nhằm khắc phục những hạn chế trong phối hợp, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và theo dõi thực hiện, đáp ứng yêu cầu của mỗi cơ quan trong giai đoạn mới.

Khẳng định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược lâu dài, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu quan hệ phối hợp giữa 4 cơ quan cần lấy chất lượng chính sách và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; chủ động phối hợp từ khâu nghiên cứu, đề xuất, coi trọng thực tiễn và ý kiến của đồng bào. Trọng tâm là xử lý bất cập, chồng chéo về đối tượng, địa bàn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hội đồng Dân tộc cần kịp thời kiến nghị hoàn thiện pháp luật, cơ chế thực hiện, phân bổ nguồn lực; bảo đảm tính độc lập, khách quan trong thẩm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham mưu chủ trương, chính sách trong giai đoạn mới; hoàn thiện pháp luật về công tác dân tộc, các nội dung, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi được giao, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Lê Anh Dũng

Giải quyết những việc thiết thực của người dân

Nhiệm vụ thứ hai được Chủ tịch Quốc hội yêu cầu là gắn phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Bộ Công an cần tăng cường nắm tình hình, phân tích, dự báo; chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự theo thẩm quyền; phòng, chống tội phạm và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Dân tộc kiến nghị chính sách phát triển vùng biên giới gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Các cơ quan cần gần dân, lắng nghe dân, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và người có uy tín. Công tác tuyên truyền, vận động phải gắn với giải quyết những công việc thiết thực của người dân.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn cùng Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội biên phòng ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031. Ảnh: Lê Anh Dũng

Về nhiệm vụ thứ ba, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nâng cao chất lượng thông tin, chia sẻ dữ liệu và kết quả giám sát, kiến nghị; thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu dùng chung. Thông tin phải kịp thời, có căn cứ, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình dân tộc, tôn giáo và kết quả chính sách. Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cung cấp thông tin, đánh giá thuộc lĩnh vực phụ trách. Hội đồng Dân tộc chắt lọc, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Quốc hội và cấp có thẩm quyền.

Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề có tác động lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào. Hội đồng Dân tộc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị. Các bộ, cơ quan chủ động khắc phục, giải trình, trả lời kết quả xử lý theo thẩm quyền.

Về nhiệm vụ thứ tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần thực hiện nghiêm túc quy chế, gắn kết quả phối hợp với trách nhiệm người đứng đầu. Ngay sau hội nghị, phải phân công lãnh đạo phụ trách, đầu mối thực hiện; lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm, thời hạn gắn với chương trình công tác.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra. Kết quả phối hợp phải được đánh giá bằng chính sách được hoàn thiện, những khó khăn được tháo gỡ thiết thực với người dân.