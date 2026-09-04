Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Bộ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2026. Ảnh: Hoàng Quý

Sáng 4/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2026.

Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh, các Thứ trưởng: Y Vinh Tơr, Y Thông, Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung; cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng công tác tháng 9. Các ý kiến tập trung làm rõ tiến độ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành; công tác chuẩn bị khai giảng tại các trường chuyên biệt; tình hình triển khai, giải ngân các dự án đầu tư công.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các vụ, đơn vị tiếp tục rà soát đầy đủ các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo nguyên tắc rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đầu ra.

Các vụ, đơn vị phải chủ động bám sát kế hoạch, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Bộ trưởng lưu ý không để công việc chậm tiến độ do thiếu phối hợp hoặc chậm tham mưu.

Về công tác chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có tác động trực tiếp đến chất lượng quản lý, điều hành của Bộ.

Các đơn vị liên quan cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý; bảo đảm dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật, có khả năng kết nối và khai thác hiệu quả. Cùng với đó, cần nghiên cứu, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tổng hợp thông tin, theo dõi tiến độ, xử lý văn bản và hỗ trợ quản lý, điều hành.

Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc số hóa hồ sơ, mà phải tạo ra sự thay đổi trong phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Đối với các dự án đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung theo dõi sát tiến độ, kết quả giải ngân; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong thủ tục, tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan.

Đặc biệt, cần chú trọng các dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các trường chuyên biệt và Học viện Dân tộc; bảo đảm nguồn lực đầu tư được sử dụng đúng mục tiêu, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả thiết thực.

Cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nhận diện những việc còn chậm, đồng thời thống nhất các nhóm giải pháp để bảo đảm chất lượng công việc trong tháng cuối của quý III.

Liên quan đến công tác khai giảng năm học mới, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, nắm chắc tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh; chủ động xử lý hoặc tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nền nếp, chất lượng.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các vụ, đơn vị rà soát toàn bộ nhiệm vụ của Bộ trong các Ban Chỉ đạo quốc gia và các Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Mỗi nhiệm vụ phải được xác định rõ đầu mối chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Việc rà soát không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ yêu cầu của các Ban Chỉ đạo, mà còn giúp nâng cao chất lượng tham mưu, tránh bỏ sót nhiệm vụ và chủ động hơn trong phối hợp liên ngành.

Nhấn mạnh ý nghĩa của tháng 9 đối với việc hoàn thành kế hoạch quý III/2026, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các vụ, đơn vị tập trung cao độ, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng thời hạn và yêu cầu chất lượng.

“Kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện qua KPI, phải là thước đo thực chất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân. Đánh giá phải khách quan, căn cứ vào sản phẩm, tiến độ, chất lượng công việc và tinh thần trách nhiệm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các vụ, đơn vị nêu cao vai trò người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ tháng 9 và quý III/2026.