Ngày 11/4, tại tỉnh Vĩnh Long, trong không khí hân hoan đón mừng Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng và tặng quà các tổ chức, cá nhân là người dân tộc Khmer tiêu biểu, hộ nghèo và chức sắc cao cấp Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn các xã, phường gồm: Châu Thành, Song Lộc, Hưng Mỹ, Trà Vinh.

Bộ trưởng cũng đến nhà thăm chúc tết và tặng quà cho các nguyên lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương là người dân tộc Khmer quê Vĩnh Long.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trực tiếp dự và chung vui Tết cổ truyền với đồng bào Khmer Nam Bộ - một trong 54 dân tộc anh em, với dân số hơn 1,3 triệu người.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang phát biểu chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer tại Vĩnh Long.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng nhấn mạnh Tết Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer, mang ý nghĩa khởi đầu năm mới với nhiều khát vọng tốt đẹp, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để đồng bào Khmer sum họp bên gia đình, tri ân tổ tiên và củng cố khối đại đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào, các vị chức sắc, chư tăng dân tộc Khmer trên địa bàn.

Bộ trưởng chia sẻ, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tập thể, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo là người dân tộc Khmer, chức sắc cao cấp Phật giáo Nam tông Khmer tại khu vực Nam Bộ, trong đó có Vĩnh Long.

Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, thăm hỏi đồng bào, đồng chí, cùng các vị chức sắc, trí thức, người có uy tín trong cộng đồng Khmer - trong đó có các nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đây là những người con ưu tú của đồng bào dân tộc Khmer, là hạt nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ân cần thăm hỏi tặng quà chúc Tết đồng bào Khmer tại Vĩnh Long.

Theo Bộ trưởng, Vĩnh Long là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, với hơn 353.000 người, chiếm khoảng 10,42% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 156 chùa Khmer, với Phật giáo Nam tông là tôn giáo chính của đồng bào.

Những năm qua, đồng bào Khmer luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, gắn bó cùng các dân tộc anh em trong tỉnh, tích cực lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, các chương trình, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, vùng đồng bào Khmer nói riêng tiếp tục có những chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, nâng cấp rõ rệt; tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, nhà văn hóa, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia đều đạt 100%; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn, phát huy; công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được chú trọng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; khối đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo được củng cố; an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, ân cần thăm hỏi và trao quà cho đồng bào Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trao quà cho đồng bào Khmer tại tỉnh Vĩnh Long.

Bộ trưởng đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer.

Bước sang năm 2026 – năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2035, Bộ trưởng mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng gửi lời chúc tới toàn thể đồng bào, các vị chức sắc, chư tăng dân tộc Khmer sức khỏe, an lành, hạnh phúc, đạt nhiều thành công trong cuộc sống.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đến thăm gia đình ông Lâm Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và miền núi.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đến thăm gia đình ông Sơn Minh Thắng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.