Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm ấn tượng

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Hường cho biết: Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Hường

Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm ấn tượng từ 9,33% cuối năm 2021 xuống còn 3,33% vào cuối năm 2025, tương ứng giảm gần 50.000 hộ nghèo. Riêng tỷ lệ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 26,96% xuống còn 9,18%, bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 giảm 3,56%.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% thôn, bản, buôn có điện lưới quốc gia, trên 90% tuyến đường giao thông liên xã được cứng hóa; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Thu nhập bình quân đầu người trong DTTS đạt khoảng 45 - 47 triệu đồng/người/năm.

Mạng lưới cơ sở giáo dục vùng đồng bào DTTS, y tế tiếp tục được củng cố bảo đảm công tác dạy học và khám chữa bệnh ban đầu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, đời sống tinh thần của đồng bào DTTS nâng cao.

Ông Đặng Hồng Sĩ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ tình hình của tỉnh Lâm Đồng tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Hường

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng nhìn nhận hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn thiếu, chưa tạo động lực phát triển. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tiềm năng từng vùng chưa được phát huy, khả năng tiếp cận dịch vụ công và tiện ích xã hội còn hạn chế.

Theo báo cáo, giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng có 100 xã, phường, 2.312 thôn, tổ dân phố thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, 29 xã khu vực III và 218 thôn đặc biệt khó khăn.

Đến nay, tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, xây dựng, ban hành các văn bản theo phân cấp, tạo cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và Hợp phần 2 trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn mới, cùng với nguồn lực Nhà nước, tỉnh Lâm Đồng dự kiến bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương với mức khoảng 137% so với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Hợp phần 2.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Hường báo cáo với Đoàn công tác kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Ảnh: Lê Hường

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Bộ chủ quản sớm ban hành toàn bộ văn bản hướng dẫn thực hiện; xây dựng tiêu chí phân loại hộ nghèo linh hoạt hơn; thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến cho cả giai đoạn 5 năm ngay từ đầu chu kỳ; nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia chuỗi liên kết sản xuất lên 200 triệu đồng/hộ và kéo dài thời hạn vay tối đa.

Tập trung đầu tư giải quyết 5 vấn đề trọng yếu của Chương trình

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG, đặc biệt là sau sáp nhập.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Đoàn công tác của Bộ làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng

Bộ trưởng ấn tượng với ý kiến chia sẻ của đại diện Tỉnh ủy. Tỉnh sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện Chương trình MTQG, tạo cơ sở chính trị quan trọng cho việc tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn mới, cơ chế thực hiện cơ bản thay đổi so với giai đoạn trước trên tinh thần thực hiện đúng theo chủ trương, địa phương được tăng cường vai trò chủ động.

Đối với Chương trình MTQG, đặc biệt và Hợp phần 2, địa phương cần xác định rõ nội dung đầu tư ở địa bàn. Qua đó, xác định mục tiêu, chỉ tiêu cho từng xã. Xác định tiêu chí phân bổ nguồn lực, cân đối đối ứng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương để phân bổ nguồn vốn, với mục tiêu tập trung giải quyết 5 vấn đề trọng yếu mà toàn bộ nội dung Chương trình đặt ra.

Đại biểu tỉnh Lâm Đồng kiến nghị một số nội dung liên quan tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Hường

Bên cạnh đó, địa phương cũng cần quan tâm việc phân công cán bộ phụ trách, tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ xã nâng cao năng lực làm việc.

Trong quá trình triển khai, nội dung nào khó thực hiện, tỉnh kiến nghị cụ thể, thẳng thắn để các cơ quan chuyên môn giải quyết.

Bộ trưởng nhấn mạnh thêm một vấn đề quan trọng: Khi đầu tư nguồn lực vào các công trình hạ tầng, địa phương cần rà soát quản lý vận hành sau đầu tư để phát huy hiệu quả công trình.

Bên cạnh đó, cần quan tâm việc giải ngân gắn với hiệu quả; nội dung nào không còn đối tượng thì chuyển sang nhiệm vụ khác theo đúng quy định. Việc giải ngân, đầu tư phải mang lại hiệu quả thực tế là quan trọng nhất.

Tại buổi làm việc, một số kiến nghị của tỉnh Lâm Đồng đã được các đơn vị chức năng chuyên môn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo giải đáp tại buổi làm việc trong thẩm quyền.

Những kiến nghị còn lại được đoàn công tác của Bộ ghi nhận, tổng hợp báo cáo Chính phủ, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho địa phương trong quá trình triển khai Chương trình MTQG.

Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có 124 xã, phường, đặc khu, với 49/54 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 312 cơ sở tín ngưỡng hợp pháp, 24 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận, 4 cơ sở đào tạo tôn giáo. Tỉnh Lâm Đồng có biên giới quốc tế dài 141 km giáp Campuchia, lại có nhiều tuyến giao thông huyết mạch.