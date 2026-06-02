Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn tặng quà cho hộ gia đình DTTS nghèo tại xã Chiến Thắng.

Ngày 2/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã thăm quan mô hình phát triển kinh tế; thăm, tặng quà người có uy tín, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo trên địa bàn xã Chiến Thắng; tặng quà tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hoàng Văn Thụ; thăm, khảo sát một số cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại xã Chiến Thắng, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã khảo sát mô hình phát triển kinh tế tại thôn Nà Hà, tiêu biểu là mô hình phát triển chăn nuôi dê theo hướng hàng hóa.

Xã Chiến Thắng là xã vùng III đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã (gồm xã Chiến Thắng, Vân An, Vân Thủy, Liên Sơn). Xã có 26 thôn, với 2.515 hộ và trên 11.600 nhân khẩu, với dân số dân tộc Tày, Nùng chiến 99, 75%. Xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao (chiếm trên 20% dân số). Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu là nông, lâm nghiệp.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, xã chủ động lựa chọn các mô hình sản xuất mới, có khả năng đạt hiệu quả kinh tế cao để các hộ dân triển khai thực hiện, khuyến khích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung vào giá trị sản phẩm. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trao tặng 122 suất quà cho hộ nghèo; 156 suất quà cho người có uy tín; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên người có uy tín, đồng bào DTTS nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cũng trong sáng 2/6, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã thăm, khảo sát Trường Tiểu học và THCS Hồng Thái, xã Hoàng Văn Thụ - ngôi trường được xây dựng từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao tặng thầy và trò nhà trường phần quà 50 triệu đồng.

Sau khi nghe nhà trường báo cáo về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã gửi lời thăm hỏi, động viên tập thể giáo viên, học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt. Bộ trưởng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục dành sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và đoàn công tác đã đến thăm chùa Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ. Với kiến trúc thuần Việt, đậm đà nét văn hóa Bắc Bộ cổ truyền, chùa Tân Thanh không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh của người Việt Nam với nhiều nét độc đáo.

Sự hiện diện của ngôi chùa nơi biên giới thực sự không chỉ là biểu tượng văn hóa, tâm linh của người Việt mà còn là thông điệp về sự chân thành, lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo, tình hữu nghị, cam kết cùng phát triển của nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Dịp này, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, tại xã Hoàng Văn Thụ. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ - người con ưu tú dân tộc Tày, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.