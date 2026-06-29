Chiều 29/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có uy tín, các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cam Hiệp và Trạm Y tế xã Cam Hiệp.
Tham gia đoàn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ. Về phía tỉnh Khánh Hòa có bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng lãnh đạo địa phương.
Xã Cam Hiệp có diện tích hơn 116km², trong đó trên 80% là đồi núi. Toàn xã gồm 1.885 hộ với 7.165 nhân khẩu, trong đó khoảng 1.240 người là đồng bào Raglai. Địa phương có 6 cơ sở tôn giáo với gần 2.300 tín đồ, chủ yếu là Phật giáo và Công giáo. Hiện toàn xã còn 1 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo.
Giai đoạn 2021-2025, Cam Hiệp triển khai nhiều dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia như hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt tập trung cho 216 hộ, nâng cấp đập dâng Suối Lách, sửa chữa đường dân sinh. Xã cũng hỗ trợ bò giống cho 45 hộ, giao khoán bảo vệ rừng, mở lớp truyền dạy nhạc cụ mã la và hỗ trợ trang phục truyền thống. Đến nay, 100% đồng bào dân tộc thiểu số có bảo hiểm y tế; toàn bộ hộ dân được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh.
Trong chuyến công tác, đoàn đến thăm, tặng quà Trạm Y tế xã Cam Hiệp. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao đổi với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
Tại UBND xã Cam Hiệp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao 2 suất quà cho 2 người có uy tín và 18 suất quà cho 18 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng cũng ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao tặng quà cho 2 tập thể của xã.
Chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; đồng thời kiểm tra thực tế Dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tại phường Nam Nha Trang.