Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đến thăm, tặng quà cho Trạm Y tế xã Cam Hiệp. Ảnh: Xuân Ngọc

Chiều 29/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Khánh Hòa, đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có uy tín, các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cam Hiệp và Trạm Y tế xã Cam Hiệp.

Tham gia đoàn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ. Về phía tỉnh Khánh Hòa có bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng lãnh đạo địa phương.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, tặng quà người có uy tín trên địa bàn xã Cam Hiệp. Ảnh: Xuân Ngọc

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Xuân Ngọc

Xã Cam Hiệp có diện tích hơn 116km², trong đó trên 80% là đồi núi. Toàn xã gồm 1.885 hộ với 7.165 nhân khẩu, trong đó khoảng 1.240 người là đồng bào Raglai. Địa phương có 6 cơ sở tôn giáo với gần 2.300 tín đồ, chủ yếu là Phật giáo và Công giáo. Hiện toàn xã còn 1 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo.

Giai đoạn 2021-2025, Cam Hiệp triển khai nhiều dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia như hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt tập trung cho 216 hộ, nâng cấp đập dâng Suối Lách, sửa chữa đường dân sinh. Xã cũng hỗ trợ bò giống cho 45 hộ, giao khoán bảo vệ rừng, mở lớp truyền dạy nhạc cụ mã la và hỗ trợ trang phục truyền thống. Đến nay, 100% đồng bào dân tộc thiểu số có bảo hiểm y tế; toàn bộ hộ dân được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao đổi với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã Cam Hiệp về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Xuân Ngọc

Trong chuyến công tác, đoàn đến thăm, tặng quà Trạm Y tế xã Cam Hiệp. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao đổi với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ về những thuận lợi, khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Đoàn công tác hỏi thăm bé gái là con của một hộ nghèo tại xã Cam Hiệp. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) cùng bà Chamaléa Thị Thủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng các hộ nghèo. Ảnh: Xuân Ngọc

Tại UBND xã Cam Hiệp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang trao 2 suất quà cho 2 người có uy tín và 18 suất quà cho 18 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng cũng ân cần thăm hỏi, động viên bà con nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, đoàn công tác cũng trao tặng quà cho 2 tập thể của xã.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thăm, kiểm tra và chụp hình lưu niệm tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Bộ trưởng kiểm tra thực tế dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tại phường Nam Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đến thăm Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; đồng thời kiểm tra thực tế Dự án xây dựng cơ sở mới của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang tại phường Nam Nha Trang.