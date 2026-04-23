Chiều ngày 23/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã tiếp xã giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan và đoàn công tác của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào nhân dịp đoàn đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Cùng tham dự buổi tiếp có Thứ trưởng Y Thông cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tiếp xã giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo được thành lập hơn 1 năm. “Trên nền tảng được kế thừa, chúng tôi mong muốn sự hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào sẽ ngày càng tốt đẹp thông qua chuyến thăm của đoàn”.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan và đoàn công tác tới thăm và làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan đã chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào tới Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang vì được sự tín nhiệm cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi trao trọng trách mới với vai trò lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Ông cũng gửi lời mời trân trọng tới Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang sớm có chuyến thăm và làm việc tại Lào và khẳng định, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào luôn sẵn sàng phối hợp để cùng nhau triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác nhằm đạt kết quả thiết thực.

Thông tin tình hình sắp xếp bộ máy, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào, tình hình triển khai công tác dân tộc và tôn giáo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan khẳng định: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào luôn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác dân tộc và tôn giáo.

"Việc triển khai các nội dung hợp tác đã được hai cơ quan thống nhất để triển khai ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn tới. Mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thúc đẩy nội dung hợp tác giữa hai bên sớm triển khai, đạt chất lượng cao nhất”, ông Kheungkham Keonuchan nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trong bầu không khí hữu nghị, thân tình, hai bên chia sẻ về công tác dân tộc và tôn giáo, cùng các nội dung hợp tác thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thống nhất giao cho các đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp để các hoạt động hợp tác đạt được kết quả như mong muốn.

Trước đó, nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai cơ quan, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác giữa hai Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã mời đoàn cấp cao của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Kheungkham Keonuchan làm Trưởng đoàn, cùng 9 thành viên, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn, tại cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan, hai bên đã thống nhất chủ trương tái ký kết Thỏa thuận hợp tác về công tác dân tộc và tôn giáo giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2034 để phù hợp với tình hình mới và chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đồng thời, triển khai Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2026 như: Tổ chức đào tạo, tập huấn ngắn hạn về công tác dân tộc cho cán bộ của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào; phối hợp để tổ chức luân phiên hằng năm hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định; phối hợp thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định đối với đề xuất triển khai Dự án Trung tâm đào tạo cán bộ của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào)...

Việc chủ động chuẩn bị và triển khai các nội dung hợp tác nhằm góp phần thiết thực vào việc tổ chức thành công các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị và gắn kết Việt Nam - Lào 2027, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan tiếp tục phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.