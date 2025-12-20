Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức bế mạc hội nghị tuyên truyền các văn kiện pháp lý và tình hình liên quan đến hai bên biên giới cho già làng, trưởng bản, người có uy tín khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

Hội nghị được tổ chức trong 5 ngày với sự tham gia của 50 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín đến từ các tỉnh Khăm Muộn, Savannakhet (Lào) và tỉnh Quảng Trị.

Đây là những cá nhân tiêu biểu, có uy tín cao trong cộng đồng dân cư các thôn, bản, làng khu vực biên giới, giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định pháp luật của hai nước Việt Nam – Lào.

Hội nghị được tổ chức trong 5 ngày với sự tham gia của 50 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín. Ảnh: H.N

Sau 5 ngày tập huấn, các đại biểu đã được các báo cáo viên, phiên dịch Bộ đội Biên phòng truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào; mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào và việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá, chia rẽ quan hệ hai nước.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn đã được nêu ra, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân tại các thôn, bản, làng khu vực biên giới.

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong thực tiễn công tác tại cơ sở, qua đó góp phần làm rõ hơn những vấn đề đặt ra trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Theo kế hoạch, sau khi trở về địa phương, các già làng, trưởng bản, người có uy tín sẽ tiếp tục tổ chức họp bản, họp làng để truyền đạt lại những nội dung đã được tập huấn cho người dân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên trong công tác quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; tích cực tham gia các mô hình tự quản về an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Các đại biểu tham quan Hang Chỉ Huy. Ảnh: H.N

Việc phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín được xác định là yếu tố quan trọng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tá Hồ Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã biểu dương Ban Tổ chức lớp tập huấn và các đại biểu tham dự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực truyền đạt, học tập, hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình đề ra với chất lượng cao. Bên cạnh đó, nhấn mạnh đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý, quy định pháp luật của hai nước về quản lý, bảo vệ biên giới.

Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình kết nghĩa bản – bản; tăng cường giao lưu văn hóa, giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất và đời sống, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai bên biên giới Việt Nam – Lào. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Ngoài tập huấn, Ban Tổ chức còn tổ chức cho các đại biểu tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như tượng đài Mẹ Suốt, Quảng Bình quan, quảng trường Hồ Chí Minh, động Phong Nha, hang Chỉ Huy và dâng hương nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.