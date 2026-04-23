Buổi hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng, thể hiện rõ quyết tâm của hai bên trong việc tiếp tục củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thống nhất định hướng khuôn khổ hợp tác mới

Tại buổi hội đàm, hai bên đã tập trung trao đổi và thống nhất về định hướng xây dựng khuôn khổ hợp tác mới giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào. Theo đó, khuôn khổ hợp tác sẽ được điều chỉnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu thực tiễn của mỗi bên trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng việc chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là các mô hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phía Lào đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạch định chính sách, đào tạo cán bộ và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước.

Hai bên thống nhất sẽ sớm hoàn thiện dự thảo khuôn khổ hợp tác mới, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác dài hạn, ổn định và bền vững.

Trên cơ sở định hướng chung, hai bên đã tiến hành rà soát và thống nhất các nội dung cụ thể để triển khai kế hoạch hợp tác năm 2026.

Các nội dung trọng tâm bao gồm: Tổ chức các đoàn công tác cấp cao và cấp chuyên viên; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề về công tác dân tộc và tôn giáo; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trao đổi thông tin, tài liệu nghiên cứu; phối hợp triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực có đông đồng bào DTTS sinh sống.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông hội đàm với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan. Ảnh. Lê Anh Dũng

Đặc biệt, hai bên thống nhất chú trọng thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành công tác dân tộc và tôn giáo; qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào Kheungkham Keonuchan tặng quà Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông. Ảnh: Lê Anh Dũng

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào

Bên cạnh những nội dung chính, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông cũng chia sẻ với đoàn công tác của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào về kinh nghiệm trong việc xây dựng các văn bản pháp lý trong việc quản lý về công tác dân tộc, tôn giáo của Việt Nam; mối quan hệ trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo tại Việt Nam; những khó khăn trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo thời gian qua; kinh nghiệm thực hiện phòng, chống tin tức xấu, độc trên mạng xã hội liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo…

Kết thúc buổi hội đàm, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau hội đàm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Buổi làm việc không chỉ góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan mà còn là bước đi quan trọng nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Những kết quả đạt được tại hội đàm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác trong năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc ở mỗi quốc gia.