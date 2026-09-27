Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Qazinform

“Ông Dauren Kosanov bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Kazakhstan”, cơ quan báo chí của Tổng thống Kazakhstan hôm nay (27/9) cho biết.

Theo hãng thông tấn Anadolu, thông báo trên đã được đăng tải trên trang web của Tổng thống Kazakhstan và các nền tảng mạng xã hội.

Ông Kosanov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan vào năm 2025 và được Tổng thống Tokayev tái bổ nhiệm vào vị trí này hồi tháng 9.

Ngày 24/9, 17 quân nhân đã bị cuốn ra biển trong một cuộc diễn tập hải quân tại tỉnh Mangystau, ven biển Caspian. 14 người thiệt mạng và 3 người được cứu. Nhà chức trách đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc. 5 nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng đã bị bắt giữ, trong đó có Tham mưu trưởng và Phó Tổng tư lệnh thứ nhất của Hải quân Kazakhstan.

Theo các nhà điều tra, các quân nhân bị cuốn xuống biển khi đang rời khỏi tàu trong lúc thời tiết xấu. Ngày 26/9, Tổng thống Tokayev yêu cầu thành lập một ủy ban để tiến hành đánh giá toàn diện tình hình tại Bộ Quốc phòng sau vụ việc.

Hãng Qazinform đưa tin ngay sau khi bãi nhiệm ông Kosanov, Tổng thống Tokyaev đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Aidos Myrzakhmetov làm tân Bộ trưởng Quốc phòng.