Máy bay chiến đấu Kazakhstan hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Putin. Video: RT

Theo TASS, đích thân Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ra đường băng để chào đón người đồng cấp Nga. Các dàn nhạc quân đội và dàn nhạc trẻ cũng tham gia vào lễ đón tiếp, trong khi đội danh dự đại diện cho tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang Kazakhstan xếp hàng dọc đường băng.

Văn phòng báo chí của Tổng thống Tokayev sau đó xác nhận, máy bay chở Tổng thống Nga đã được hộ tống từ lúc vượt qua biên giới nước này cho đến khi hạ cánh xuống Astana.

Chuyến thăm Kazakhstan của Tổng thống Putin theo lời mời của ông Tokayev, diễn ra từ 27-29/5, trùng với hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU). Ông Putin dự kiến ​​sẽ tham gia các cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á Âu tối cao.

Chuyến đi này là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Putin tới Kazakhstan trong nhiệm kỳ tổng thống hiện tại. Đây là một hình thức ngoại giao tương đối hiếm hoi mà Moscow cho rằng phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước.

Các cuộc đàm phán tại Astana dự kiến tập trung vào thương mại, năng lượng, hội nhập khu vực và hợp tác song phương rộng hơn. Điện Kremlin mô tả mối quan hệ giữa Moscow và Astana ở mức “đặc biệt cao”.

Các sự kiện chính ​​trong chuyến thăm Kazakhstan của ông Putin sẽ diễn ra vào hôm nay (28/5), khi hai nhà lãnh đạo ​​sẽ có cuộc hội đàm trước khi giám sát việc ký kết một gói các thỏa thuận song phương.

Các quan chức Nga cho biết, nước này và Kazakhstan đã chuẩn bị 16 văn kiện để ký kết, trong đó có tuyên bố chung về nền tảng tình hữu nghị và láng giềng tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Các thỏa thuận liên quan đến hợp tác năng lượng, cũng như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan cũng ​​sẽ được thảo luận.

Lần gần nhất Tổng thống Putin đến thăm Kazakhstan là 11/2024, trong khi ông Tokayev đã đến Moscow trong một chuyến thăm cấp nhà nước vào năm ngoái.