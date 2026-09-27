Ông Trump công khai bác bỏ các đề xuất của Iran. Ảnh: WANA

Theo các hãng tin RT và BBC, người đứng đầu Mỹ cho rằng các điều khoản do Iran đưa ra “không thể chấp nhận được” và lập luận rằng Tehran đưa ra đề xuất này do đang chịu sức ép kinh tế ngày càng lớn.

Tehran đã chuyển cho Washington điều được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi mô tả là “kế hoạch cụ thể trong 7 ngày” nhằm mở lại eo biển Hormuz. Theo đề xuất, Tehran sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng và tuân thủ lệnh ngừng bắn, trong đó bao gồm việc Israel chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon.

“Tôi đã bác bỏ đề xuất của họ. Họ muốn đạt được một thỏa thuận để mở eo biển ngay lập tức vì họ đang thua. Iran muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ điều đó cũng tốt. Tôi cũng thích đạt thỏa thuận nhưng thỏa thuận đó không thể chấp nhận được”, ông Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 26/9. Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể điều kiện nào của Tehran mà ông phản đối.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết Tehran đã biết việc ông Trump công khai bác bỏ đề xuất, nhưng vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ phía Mỹ. “Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển có thể được mở lại và hoạt động lưu thông hàng hải bình thường được khôi phục trong vòng 7 ngày... Giờ đây lựa chọn nằm ở phía Mỹ”, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho hay.

Ông Trump cho rằng Iran đã “tự làm khó mình” khi hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa sau đó của Mỹ đã khiến Tehran mất nguồn thu từ dầu mỏ. Ông nhiều lần tuyên bố Washington đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và có vị thế đàm phán mạnh hơn.

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 22/9, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông phải đối mặt với một quyết định lớn về việc có nên “tiêu diệt” Cộng hòa Hồi giáo Iran nếu các cuộc đàm phán thất bại hay không.

Việc ông Trump công khai bác bỏ đề xuất của Iran đã xác nhận thông tin do tờ Wall Street Journal đăng tải trước đó. Theo tờ báo Mỹ, ông Trump đã từ chối đề xuất này và nói với các trợ lý rằng ông dự kiến sẽ để các lực lượng Washington nối lại không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết các cuộc đàm phán thông qua các bên trung gian trong khu vực vẫn đang tiếp diễn.