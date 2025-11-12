Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Sư đoàn 5, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ của Sư đoàn 5.

Sư đoàn 5 là nơi ghi danh gần 46.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia.

Được thành lập ngày 23/11/1965, đây là một trong hai sư đoàn chủ lực đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phan Văn Giang nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 10 tháng đầu năm nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Sư đoàn.

Sau đó, Đại tướng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, trao đổi về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần 2.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu.

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của chương trình.

Lực lượng tiêu binh danh dự tiến hành tổng duyệt, sẵn sàng cho các nghi lễ đón tiếp trang trọng.

Theo kế hoạch, các hoạt động chính trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 13-14/11, tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia) với nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; chứng kiến diễn tập quân y chung; dự lễ khánh thành khu bán trú trường tiểu học tại tỉnh Tây Ninh; dự lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; chứng kiến tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước; lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị trường tiểu học tại tỉnh Svay Rieng; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng.

Những năm qua, hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia đã góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực biên giới.