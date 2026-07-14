Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân được giao làm Chủ tịch Ủy ban Tần số vô tuyến điện. Ảnh: Bộ KH&CN.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ủy ban Tần số vô tuyến điện. Theo đó, Ủy ban Tần số vô tuyến điện có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội.

Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quang ngang bộ và cơ quan, tổ chức liên quan giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc: quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh trong từng thời kỳ.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân được giao làm Chủ tịch Ủy ban Tần số vô tuyến điện. Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: 1 Thứ trưởng Bộ KH&CN là Phó Chủ tịch thường trực, 1 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, 1 Thứ trưởng Bộ Công an.

Ủy ban Tần số vô tuyến điện sử dụng con dấu riêng không có hình Quốc huy theo quy định. Kinh phí hoạt động của Ủy ban do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ KH&CN.