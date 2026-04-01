Sáng 1/4, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1/4/1956-1/4/2026). Dự lễ kỷ niệm có ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng; ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Phạm Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, trường thành lập năm 1956, tiền thân là Trường Sơ cấp Lái tàu và Trường Sơ cấp Máy tàu (năm 1956). Đến nay, trường đã phát triển thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu về hàng hải và kinh tế biển.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, với những đóng góp của các thế hệ thầy cô và sinh viên, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý như Danh hiệu Anh hùng Lao động (2006), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2006), Huân chương Hồ Chí Minh (2011), Danh hiệu Anh hùng LLVTND (2014), 9 Huân chương Lao động hạng Nhất...

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhà trường góp phần đưa Việt Nam vào “Danh sách Trắng” của IMO, trở thành thành viên chính thức của IAMU, qua đó khẳng định vị thế quốc tế.

Năm 2025, nhà trường ghi dấu bước tiến quan trọng khi Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển.

Năm học này, quy mô tuyển sinh của trường tăng lên hơn 5.300 sinh viên đại học chính quy. Đào tạo sau đại học phát triển mạnh với hàng trăm học viên cao học và nghiên cứu sinh. Công tác huấn luyện thuyền viên đạt chuẩn quốc tế, hoàn thành xuất sắc đợt đánh giá ngoài của Cơ quan An toàn Hàng hải châu Âu (EMSA) về việc thực hiện Công ước STCW 78/2010 vào tháng 12/2025.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng trao bức trướng tặng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá nhà trường đã khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quan trọng phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển; có uy tín trong các lĩnh vực hàng hải, logistics, kinh tế biển và các ngành kỹ thuật - công nghệ liên quan.

Bộ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lấy chất lượng làm trung tâm; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Ông cũng lưu ý nhà trường cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực quản trị đại học theo hướng hiện đại; phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, hợp tác quốc tế và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.