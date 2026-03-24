Ngày 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 của hơn 20.000 thí sinh. Theo đó, thủ khoa đợt 2 năm nay là thí sinh đến từ Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đạt 98.98/100 điểm. Đây cũng là điểm số cao nhất từ trước đến nay, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại đạt 98.61 điểm.

Ngoài ra, có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm; 55 thí sinh đạt trên 80 điểm; 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 năm 2026 là 55.44/100.

Top 10 của đợt 2 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

Phổ điểm TSA đợt 2 năm 2026.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học.

Kết quả bài thi đánh giá tư duy được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026. Kỳ thi năm 2026 còn một đợt thi cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 16-17/5. Thời gian mở hệ thống đăng ký vào ngày 5-15/4.