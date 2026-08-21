Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, với băn khoăn của đại biểu Quốc hội về chung cư có thời hạn; nhà ở, chung cư xuống cấp, tranh chấp thì tại phiên thảo luận tổ Thủ tướng Lê Minh Hưng có phát biểu về cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn và các điều kiện để người dân ở chung cư có những điều kiện tốt nhất.

Về giá bán, giá cho thuê và đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, Luật Nhà ở năm 2023 và các nghị định của Chính phủ đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục triển khai dự án, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư và địa phương, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình

Quy trình được thực hiện chủ động từ khảo sát, thiết kế, lập dự án, dự toán đến lựa chọn đơn vị tư vấn, đồng thời vẫn bảo đảm vai trò quản lý, kiểm tra của Nhà nước. Sau khi Sở Xây dựng - cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương kiểm tra, thẩm định, chủ đầu tư mới được thực hiện việc công bố thông tin bán nhà.

Việc công khai thông tin dự án nhà ở xã hội, trong đó có thông tin liên quan đến bán nhà được triển khai trên môi trường trực tuyến và bước đầu phát huy hiệu quả tại một số địa phương. Bộ trưởng cho hay, đây được xem là giải pháp góp phần tăng tính minh bạch, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin và lựa chọn nhà ở phù hợp.

Về đối tượng được mua nhà ở xã hội, Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật quy định 11 nhóm đối tượng, trong đó có 6 nhóm thuộc diện chính sách.

Với chính sách tín dụng ưu đãi, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết "không lo" khi người mua nhà vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hưởng mức lãi suất hơn 2%; lãi suất đối với khoản vay tại các ngân hàng thương mại khoảng 4,62%, trong khi chủ đầu tư được vay với mức khoảng 5,62%.

Theo Bộ trưởng, đây là những mức lãi suất ưu đãi, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với người dân có nhu cầu về nhà ở, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển nhà ở xã hội.

Một nội dung khác được đại biểu Quốc hội quan tâm là nhóm nhà ở chính sách. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Luật Nhà ở năm 2023 chưa có quy định riêng về khái niệm “nhà ở chính sách”. Trong dự thảo luật lần này, khái niệm này được bổ sung, trong đó nhà ở xã hội được xác định là một loại hình thuộc nhóm nhà ở chính sách.

Việc phân định rõ khái niệm và phạm vi nhằm xác định cụ thể hơn đối tượng, loại hình và cơ chế chính sách đối với từng nhóm nhà ở, qua đó tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Xây dựng: Dự thảo luật nhằm mục tiêu tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho phát triển nguồn cung nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Ảnh: Hoàng Hà

Về chính sách nhà ở đối với lực lượng vũ trang, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đều được áp dụng các cơ chế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong hệ thống chính sách nhà ở hiện hành. Các đối tượng công tác tại vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có điều kiện khó khăn cũng thuộc phạm vi chính sách hỗ trợ.

Bộ trưởng nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra hiện nay là tổ chức triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách đã được ban hành để cán bộ, chiến sĩ sớm được thụ hưởng chính sách nhà ở.

Bên cạnh lực lượng vũ trang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng được thực hiện các dự án nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội theo cơ chế, chính sách hiện hành, qua đó góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người lao động, nhất là tại các khu vực tập trung đông công nhân.

Về phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo tiếp tục duy trì quy định với khu vực đô thị. Theo đó, tại các đô thị loại 1, 2, 3 cần chú trọng phát triển nhà ở, đồng thời nghiêm cấm tình trạng phân lô, bán nền.

Định hướng này nhằm thúc đẩy phát triển các loại hình nhà ở phù hợp với quá trình đô thị hóa, đồng thời góp phần quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất và tổ chức không gian đô thị.