Phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Cục Quản lý Dược ngày 7/8, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành dược Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận, với quy mô thị trường hiện khoảng 7 tỷ USD và dự báo tăng trưởng 10-15% mỗi năm.

Hiện cả nước có 245 cơ sở sản xuất dược. Thuốc sản xuất trong nước chiếm khoảng 60% số lượng thuốc sử dụng và 46% tổng giá trị sử dụng thuốc, cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng cao.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: T.Minh

Thông tin từ Cục Quản lý Dược cho biết, hằng năm, hệ thống kiểm nghiệm lấy khoảng 30.000-40.000 mẫu thuốc trên thị trường để giám sát chất lượng lưu thông, sử dụng. Riêng năm 2025, có 943 lô vắc xin và sinh phẩm y tế được rà soát trước khi xuất xưởng.

Tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng được duy trì dưới 1%, thuốc giả dưới 0,1%, thấp hơn mức trung bình của khu vực và thế giới theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới. Giá thuốc phát minh tại Việt Nam thuộc nhóm thấp trong ASEAN, trong khi thuốc generic thấp hơn mức trung bình của khu vực từ 1,5-2 lần.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng ngành dược vẫn đối mặt nhiều thách thức như thiếu nhân lực trong dược lâm sàng và quản lý chất lượng thuốc; năng lực nghiên cứu, phát triển thuốc mới và nguyên liệu còn hạn chế; sản xuất vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguyên liệu, công nghệ nhập khẩu, khả năng tham gia chuỗi giá trị dược phẩm toàn cầu chưa tương xứng với tiềm năng.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Ảnh: H.Trung

6 nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý Dược tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Cục cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi; quản lý chặt chất lượng, an toàn, hiệu quả thuốc, đồng thời tạo điều kiện cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp dược.

Thứ hai, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc chất lượng với giá hợp lý thông qua dự báo cung - cầu, xử lý nguy cơ thiếu thuốc, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở khám chữa bệnh và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược, hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc công nghệ cao, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và bệnh viện.

Thứ tư, cần tăng cường quản lý chất lượng thuốc trong toàn bộ vòng đời sản phẩm (từ hồ sơ đăng ký, tiêu chuẩn nhà máy, điều kiện bảo quản, kiểm nghiệm xuất xưởng đến giám sát sau lưu hành); đẩy mạnh hậu kiểm, phòng chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, quản lý giá thuốc, vắc xin, hoạt động kinh doanh và quảng cáo thuốc.

"Mọi quyết định quản lý phải lấy sự an toàn, sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân làm trung tâm", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, số hóa hệ thống quản lý và phân phối dược; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, tăng cường truy xuất nguồn gốc và giám sát thị trường.

Cuối cùng, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý Dược chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý dược có phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Cục Quản lý Dược tiền thân là Vụ Bào chế thành lập năm 1952. Sau nhiều lần thay đổi tên gọi và chức năng, ngày 13/8/1996, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Cục Quản lý Dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế.