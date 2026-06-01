Sáng 1/6, Bệnh viện Nhi Trung ương khai trương cơ sở 2 tại thôn Ngọc Than (xã Kiều Phú, Hà Nội) sau hơn 3 năm xây dựng trên diện tích gần 6ha với tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng.

Với khả năng tiếp nhận từ 1.000-1.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày và quy mô 300 giường bệnh nội trú, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ giảm tải cho cơ sở chính và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị đầu tiên thuộc Bộ Y tế đưa cơ sở 2 vào hoạt động trong năm nay.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: C.Khánh

Sau bệnh viện này, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương (ngay sát cạnh) sẽ được khai trương. Bộ Y tế cũng quyết tâm sớm đưa cơ sở 2 tại Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động.

Nhấn mạnh việc Bệnh viện Nhi Trung ương đưa cơ sở 2 vào hoạt động "chỉ là bước đầu", Bộ trưởng Y tế cho biết còn rất nhiều việc phải làm khi vận hành đơn vị này. Trong đó, với điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống máy móc hiện đại, bệnh viện cần rà soát lại quy trình nội bộ đảm bảo sự vận hành đồng bộ, thống nhất với cơ sở 1.

"Tiêu chí là chất lượng 2 cơ sở phải tương đương nhau, thậm chí cơ sở 2 phải hơn cơ sở 1", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh. Theo bà, đây phải là địa chỉ tin cậy cho người dân các tỉnh Tây Bắc, các địa phương lân cận và Hà Nội.

Bên cạnh đó, ngoài lực lượng cán bộ y tế luân phiên giữa 2 cơ sở trong thời gian đầu, bệnh viện cần hình thành và đảm bảo đội ngũ nhân lực chuyên trách ở cơ sở 2, nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn.

Bộ trưởng mong với truyền thống, bề dày kinh nghiệm 57 năm, Bệnh viện Nhi Trung ương ngoài việc thực hiện tốt các bộ tiêu chí chất lượng khám chữa bệnh của Việt Nam cần nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Cơ sở này cũng được giao nhiệm vụ tiếp tục triển khai các chuyên ngành chuyên sâu đáp ứng yêu cầu cao hơn nữa trong lĩnh vực nhi khoa. “Khám chữa bệnh cho người lớn đã khó, khám cho trẻ em còn khó hơn nhiều”, người đứng đầu ngành Y tế chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi người dân đưa con em đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 trong ngày khai trương. Ảnh: C.Khánh

Phát huy cơ sở vật chất hiện đại, bệnh viện cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính để xây dựng môi trường thân thiện ngay từ cổng vào đến tận từng khoa phòng, từng nhân viên y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em. Bà Đào Hồng Lan nhấn mạnh đây sẽ là "điển hình cho việc thay đổi tinh thần y đức để phục vụ trẻ em - tương lai đất nước".

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cơ sở 2 được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, phục vụ khám chữa bệnh và hồi sức cấp cứu chuyên sâu cho trẻ em. Nhiều công nghệ cao được đưa vào vận hành như hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo), hệ thống lọc máu liên tục, phòng mổ vô khuẩn một chiều, thiết bị phẫu thuật nội soi 3D, hệ thống xét nghiệm…

Cơ sở này sẽ tập trung vào các chuyên khoa có nhu cầu khám chữa bệnh lớn, góp phần giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời tăng cường năng lực điều trị trong các lĩnh vực như Sơ sinh, Điều trị tích cực, Hô hấp, Bệnh nhiệt đới, Ung thư, Thần kinh, Miễn dịch - Dị ứng - Khớp và nhiều chuyên ngành nhi khoa chuyên sâu khác.