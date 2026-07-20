Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Long đã mắc 5 vi phạm.

Trong đó, vi phạm có mức phạt cao nhất là không thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi lưu hành thuốc đối với các thay đổi lớn hoặc thay đổi nhỏ cần phê duyệt của 10 loại thuốc, bị xử phạt 90 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý đối với các thay đổi nhỏ thuộc trường hợp phải thông báo trước khi lưu hành của 8 loại thuốc, bị phạt 35 triệu đồng.

Doanh nghiệp cũng bị xử phạt 35 triệu đồng vì bán thuốc Nootripam 800 (dược chất Piracetam 800mg - được sử dụng để điều trị suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung và một số rối loạn thần kinh khác) cho cơ sở không đúng phạm vi kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Hai trong số 4 loại thuốc do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất nhưng không thực hiện kê khai giá. Nguồn: Dược phẩm Cửu Long

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long bị phạt 4 triệu đồng do không lập báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc theo quy định, đồng thời bị phạt 25 triệu đồng vì không thực hiện kê khai giá đối với 4 mặt hàng thuốc thiết yếu, gồm:

- Levocef 500 (kháng sinh trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm như viêm xoang cấp, đợt cấp viêm phế quản mạn, viêm phổi...)

- Cotrimxazon 960 (kháng sinh trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, hô hấp, tiêu hóa...)

- Ovac-20 (có tác dụng giảm tiết acid dạ dày, được dùng trong điều trị loét dạ dày - tá tràng...)

- Aecysmux Effer 200 (có tác dụng làm loãng và tiêu chất nhầy trong các bệnh lý hô hấp).

Theo Cục Quản lý Dược, một số hành vi vi phạm có tình tiết tăng nặng do doanh nghiệp vi phạm trên nhiều sản phẩm thuốc hoặc bán thuốc cho nhiều cơ sở. Doanh nghiệp không có tình tiết giảm nhẹ.